傑作ドラマ『愛という名のもとに』主題歌にハマショーが選ばれたワケ…目指したのは”世の中をシーンとさせる”ドラマだった

心に響くセリフを紡ぐ坂元裕二の脚本と、自由奔放で一途な女性を自然体で演じた鈴木保奈美の魅力が交錯する'91年の『東京ラブストーリー』は、記録的な高視聴率を叩き出した。その演出を務めた永山耕三氏が次に手掛けたのは、社会に出た若者が理想と現実の狭間で葛藤し、傷つきながらも成長していく社会派群像劇だった。

目指したのは「世の中をシーンとさせるドラマ」

「『愛という名のもとに』を作った頃は、とにかく、「世の中をシーンとさせるドラマ」を目指していたんです。トレンディドラマの気分で見ていたら、後頭部をいきなり殴られた―そんな衝撃を世間に与えたかった。

しかし『あんなことして本当によかったのかな』と、思い出すことがいまでもありますよ」

そう苦笑いするのは、演出家の永山耕三氏。『東京ラブストーリー』（'91年1月）をはじめ、フジテレビの月9黄金時代を彩る名作ドラマを手掛けてきた演出家だ。

『愛という名のもとに』（'92年）は、鈴木保奈美を主演に据え、当時売り出し中だった唐沢寿明、さらに江口洋介が相手役を演じた、社会派の青春群像ドラマ。大学のボート部で友情を確かめあった若い男女たちが、社会人となり、世間の荒波に揉まれていく―というストーリーだ。

木曜10時という夜深い「木曜劇場」の時間帯でシリーズ平均24・5％、最終回は平均で32・6％という、歴史的な高視聴率を叩き出した。

「大学生のドラマは流行らない、というのが当時の常識。厳しいテーマではありましたが、会社が難色を示すことはありませんでした。なにせ「あの」鈴木保奈美が主演で、「あの」野島伸司の脚本なんですから。どんなドラマでもオーケーという空気でしたね」（永山氏）

プロットは完全にできあがっていた

鈴木保奈美は『東京ラブストーリー』でブレイク。野島伸司は『101回目のプロポーズ』（'91年7月）で奇跡の恋物語を描き、一躍時代の寵児となっていた。

両作品とも最終回の平均視聴率は30％を超えた。その主演女優と脚本家がタッグを組む。さらにプロデューサーには両作を大ヒットさせた大多亮、演出には永山氏という盤石の体制で取り組んだ作品が、『愛という名のもとに』だった。「どんな企画でも通る状態」（永山氏）で、世に放たれた意欲作である。

野島と同じ『フジテレビヤングシナリオ大賞』出身で、『東京ラブストーリー』を手掛けた坂元裕二は着地点を模索しながら物語を創り出すタイプ。一方、野島は最初から構成を完璧に整えているタイプだった。

「エンターテインメント性があり、かつ完成度の高い脚本を自然と書けるのが、野島という作家でした」（永山氏）

『愛という名のもとに』も、プロットが完全にできあがった状態で大多・永山に届けられた。永山氏が言う。

「野島伸司がはじめに持ちこんできたのは「小笠原諸島で暮らす高校生たちの青春群像劇」で、元々は映画のための脚本だったんです。

そこからドラマにしようとなり、ならば舞台を東京都下に、主人公たちを高校生ではなく、大学を卒業して新社会人になる年齢に変更して、同じ大学のボート部の友人たちという設定を加えました。ボート部にしたのは、みんなで力を合わせることで友情が育まれそうな部活、でもありきたりな球技ではない体育会系にしようと考えた結果です。

そこに、アメリカの青春映画『セント・エルモス・ファイアー』（'85年）で描かれたような、名門大学を卒業した若者たちの成長物語の要素を入れ込んで、ドラマのかたちが固まっていったんです」

「ハマショーの曲がなければ成立しない」

ドラマを彩る主題歌についても、永山氏はこう語る。

「主題歌は最初から、浜田省吾以外に考えられませんでした。持ち込まれたシナリオの表紙には、すでに浜田省吾の曲名と同じ『愛という名のもとに』というタイトルが書いてあったんですから」

浜田省吾が'81年にリリースしたアルバム『愛の世代の前に』の3曲目に収録されていたのが、『愛という名のもとに』。バラードの佳曲からタイトルを借りて、野島は物語を紡いだのだ。

大多と永山氏は「ハマショーの曲がなければ、このドラマは成立しない」と考え、先方のレコード会社・ソニーミュージックに主題歌を依頼した。

「期待したのは、アルバム『JBOY』（'86年）収録の『もうひとつの土曜日』のような楽曲でした。カラオケで歌いやすい曲がヒットする傾向があったから「カラオケバラード」がほしかったんです。

浜田さんの返事は、『悲しみは雪のように』のリテイクではどうか、というもの。アルバム『愛の世代の前に』の収録曲でしたが、ハマショーファンでもあまり馴染みのない曲でした。しかし、美しいイントロのメロディ、歌詞を聴いた時には、このドラマにぴったりだと感激しました」

若い俳優陣の熱演も見どころ

ドラマのオープニング、茜色の夕空の下、ボート部の仲間たちが河川敷の土手に集うシーンのバックに『悲しみは雪のように』が流れる。作品性を象徴する映像として、観る人の脳裏に刻まれた。

「ボート部の場面の撮影には、早稲田大学漕艇部が協力してくれました。ロケ場所は、ボートの練習コースがある埼玉・戸田公園。初回の撮影中に、あまりにも鮮やかな夕焼けの景色が広がったので、せっかくだから撮っておいたのがあの映像です」（永山氏）

また、若い俳優陣の熱演も作品の魅力を高めている。

'91年の『ハロー張りネズミ』で初主演を果たしたばかりの、当時28歳の唐沢寿明が演じたのが、高月健吾。代議士の父（竜雷太）のもと、後継者の立場で秘書として働くが、尊敬する父がゴルフ場建設に関して「裏金」を得ていると知ってしまう。

健吾の大学ボート部のマネジャーで、ヒロイン的存在だった貴子を演じるのが鈴木保奈美。幼い日に父を亡くし、貧しい家庭から努力を重ねて夢だった教師になり、健吾と「格差婚」の約束をするが、理想と現実の間で思い悩む。

そしてフリーターだが熱血漢で友情に篤く、健吾と貴子をかけて争ったのが、江口洋介演じる時男だ。

3人を中心にストーリーは進む。

【後編を読む】『『愛という名のもとに』名脇役“チョロ”は自殺する運命だった…！演出家が明かす「あの名シーン」の隠された意図』

永山耕三（ながやま・こうぞう）／'56年、東京都生まれ。大学卒業後フジテレビに入社。NY勤務を経て、『東京ラブストーリー』『ロングバケーション』『ラブジェネレーション』など数々のドラマを手掛ける。映画『東京フレンズ The Movie』『バックダンサーズ！』（ともに'06年）では監督を務めた

「週刊現代」2026年4月13日号より

【つづきを読む】『愛という名のもとに』名脇役”チョロ”は自殺する運命だった…！演出家が明かす「あの名シーン」の隠された意図