28歳主婦がドン引きした「図々しいママ友の言動」、車の送迎やおさがりをねだるクレクレママの実態

「クレクレ」という迷惑行為

自分からは何も提供（ギブ）せず、他人から金品、情報、おさがりなどをしつこくねだる（テイクする）人を指す言葉を「クレクレ」と呼ぶ。他にも「クレクレちゃん」「クレクレママ」「クレクレ厨（ちゅう）」とも呼ばれ、迷惑行為の一種として知られている。ママ友付き合いが増える中で、情報や物をシェアする文化が行き過ぎて「タダで教えてもらうのが当然」という意識が強い。「自分は損をしたくない」「もっと得をしたい」という自己中心的な欲求が強い傾向にある。

特徴としては、おさがりや無料の情報を当然のように要求し、相手の迷惑を一切考えず、感謝の気持ちが薄いので、一度断られてももらえるまで要求し続ける。子供の服、おもちゃ、食料品を「これいらない？ 」と勝手にほしがって、借りたものを返さないなどの具体例が挙げられる。トラブルの元になるため、距離を置く対象として認識されている。そんな中、クレクレママに振り回された母親もいるようだ。

当たり前のように「車出し」をさせる

東京都在住の千夏さん（仮名・28歳）は、とあるママ友の言動で嫌な思いをした経験があると語る。

「夫と娘（莉子さん・仮名・4歳）の3人家族です。夫は会社を経営しており、私は専業主婦をしています。当時、娘の幼稚園入園のタイミングで今の場所に引っ越してきました」

あの頃、幼稚園で初めてのママ友（美咲さん・仮名・30歳）ができたものの、どう接したらいいかわからずまだ悪戦苦闘していたという。ある日、美咲さんと子どもたちの帰りのバスを待っているとぽつぽつと雨が降り出したのだとか。

「『この雨じゃ、車で買い出しに行かないと』とつぶやくと美咲さんは満面の笑みで『私もついでに連れて行ってよ、うち車ないから』と当たり前のような態度で言うので正直イラっとしました」

結局、話の流れでOKしたら、それからずっと雨の日は車出しをさせられる羽目になったそう。

娘の洋服を見て、放ったひとこと

「私は手芸が得意なので、娘の服のほとんどが手作りです。時間はかかるけれど、世界で1枚の服を娘のために作るのが何よりの楽しみで。すると美咲さんが『莉子ちゃんっていつも素敵な服を着ているね！ うちの娘（遥・仮名・4歳）の分も作ってもらえる？ 』と聞いてきたので、さすがに『作るのは大変だからサイズアウトしたらあげるね』とその場で断りました」

それでも彼女は「まだサイズ変わってない？ほら、遥と莉子ちゃん同級生だから体の大きさもあまり変わらないし、早くおさがりもらいたいの」としつこかったので、仕方なく数着をあげたという。しかし、美咲さんから服をあげたことに対するお礼は一切なかったのだとか。

「また、夫が仕事で居ない土曜日に電話をかけてきて『千夏さんのおうちでお昼食べたいんだけど行っていい？ 』と強引な提案をされました。そこで『急な話で冷蔵庫に何もないから、お弁当でも買ってきてくれる？ あとで割り勘にしよう』とお願いして。しかし、美咲さんは来るなりしらじらしく『お弁当買ってくるのを忘れちゃった』と言うので、仕方なく宅配のピザを注文することにしました」

食事の後、ひとしきり子どもを遊ばせると美咲さんは支払いをせず帰ってしまったそう。彼女はママ友だけれど、一方的に何か要求してくることが多いと、千夏さんは薄々勘づいていたという。しかし、子どもの手前もあって自分の感情だけで、関係を絶つこともできずに頭を悩ませていたのだとか。

身勝手なママ友に翻弄させられた千夏さん。相手に何も言えず、従う形になってしまった関係はそう簡単に切れることはないだろう。しかし、悪い流れはここで留まることなく、さらに大きな渦となって千夏さんを飲み込んでいくことをこの時は誰も知る由はなかった。

記事後編は【洋服のお下がりをねだるママ友がSNSでついていた「驚きの嘘」、28歳主婦が遭遇したクレクレママの末路】から。

【つづきを読む】洋服のお下がりをねだるママ友がSNSでついていた「驚きの嘘」、28歳主婦が遭遇したクレクレママの末路