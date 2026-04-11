【略語クイズ】「ファンタビ」はなんの略？不思議な魔法生物たちが登場します！

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「ファンタビ」はなんの略語？

「ファンタビ」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、「ハリー・ポッター」シリーズのスピンオフです！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ファンタスティック・ビースト」を略した言葉でした！

ファンタビとは、『ハリー・ポッター』シリーズの約70年前の魔法界を舞台にした映画シリーズ『ファンタスティック・ビースト』のこと。

シャイでおっちょこちょいな魔法動物学者・ニュート・スキャマンダーと、不思議な魔法動物たちの冒険を描いた作品です。

2016年に『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』が公開されて以来、シリーズ3作品が制作されていますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密 公式サイト』
・『ワーナー・ブラザーズ 公式サイト』

ライター Ray WEB編集部