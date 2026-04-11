アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が11日、仲介国のパキスタンで行われる予定です。両国の主張の隔たりは大きく、予定通り協議が行われるかは不透明な状況です。

アメリカとイランによる協議は、パキスタンの首都イスラマバードで11日に行われる予定です。アメリカの交渉団を率いるバンス副大統領は10日、「交渉は前向きなものになるだろう」と述べました。

しかし、アメリカとイランが合意した停戦をめぐり両国の主張は大きく食い違っています。アメリカは停戦の対象にレバノンは含まれないと主張する一方、イランはイスラエルによるレバノン攻撃は合意に違反するとして反発しています。

ホルムズ海峡をめぐっても、即時開放を求めるアメリカと管理の継続を主張するイランの対立が深まっています。さらに、イランのウラン濃縮の権利をめぐっても、両国の主張には大きな隔たりがあります。

トランプ大統領は10日、SNSで「イランは、国際的な水路を利用して世界を短期的に脅迫する以外に、 切り札がないことに気づいていないようだ。きょうまで延命できている唯一の理由は、交渉するためだ」とけん制しました。さらにアメリカメディアの取材に対し、協議が決裂した場合にイランへの攻撃を再開するため、「艦船に最高の弾薬と兵器を積み込んでいる」と述べ協議を前にイランに対し圧力をかけました。

一方、イランメディアによりますと、イラン側の代表団がイスラマバードに到着したということです。ガリバフ国会議長やアラグチ外相らが協議に参加する見通しです。

しかし、ガリバフ氏は到着前、「レバノンでの停戦」と、「イランの凍結資産の解除」という2つの条件が満たされない限り、交渉には応じない姿勢を示しています。

アラグチ外相も、「レバノンへの攻撃を停止することが約束」と警告。イスラエルに対し、親イラン組織ヒズボラへの攻撃をやめるよう求めています。

ただ、イスラエル軍は10日もレバノン南部への攻撃を継続していて、協議が予定通りに開催されるか見通せない状況です。