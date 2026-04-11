「るたんは最強！」一ノ瀬瑠菜、“ちょい悪ティーン”なボディを惜しみなく…【写真いっぱい】
名門ミスコン「ミスマガジン2023」で『読者特別賞』を受賞した一ノ瀬瑠菜（19）が10日から、デジタル限定写真集『るたんは最強！』をワニブックスからリリースした。
【別カット】刺激的！“棒”にもたれる制服姿の一ノ瀬瑠菜
アイドルグループ『シャルロット』を惜しまれつつ卒業し、女優やタレントとして新たなステージへと歩み始めた一ノ瀬の最新デジタル写真集が完成した。「ミスマガジン2023」読者特別賞の受賞を皮切りに、現在各誌を大席巻中の“るたん”。
本作のテーマは、アメリカンテイストのレトロな田舎町を舞台にした「ちょい悪ガールの昼下がり」。 親の留守中に家でダラダラと過ごすティーンの、無防備かつ生意気で、ちょっぴり反抗期的なバイブスを表現している。王道の制服姿から、魅力あふれる水着姿まで惜しみなく披露。誰もが思わず「るたんは最強！」と叫びたくなる1冊に仕上がった。
【別カット】刺激的！“棒”にもたれる制服姿の一ノ瀬瑠菜
アイドルグループ『シャルロット』を惜しまれつつ卒業し、女優やタレントとして新たなステージへと歩み始めた一ノ瀬の最新デジタル写真集が完成した。「ミスマガジン2023」読者特別賞の受賞を皮切りに、現在各誌を大席巻中の“るたん”。
本作のテーマは、アメリカンテイストのレトロな田舎町を舞台にした「ちょい悪ガールの昼下がり」。 親の留守中に家でダラダラと過ごすティーンの、無防備かつ生意気で、ちょっぴり反抗期的なバイブスを表現している。王道の制服姿から、魅力あふれる水着姿まで惜しみなく披露。誰もが思わず「るたんは最強！」と叫びたくなる1冊に仕上がった。