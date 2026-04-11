【ほぼ全やり取り】日テレ新報道番組『news LOG』会見で発した17回の「プロセス」 和久田麻由子×森圭介アナに早くも“化学反応”
●顔が見えるからこそ信頼して選ばれる存在に
日本テレビ系新報道番組『追跡取材 news LOG』(25日スタート、毎週土曜22:00〜)。10日に東京・汐留の同局で行われた制作発表会見では、「プロセス」という言葉が17回も発せられ、番組コンセプトである「取材のプロセスを伝える報道」を強調。一方で、メインキャスターを務める和久田麻由子アナと森圭介アナの軽妙なやり取りも飛び出し、新コンビの空気感をのぞかせた。この会見のほぼ全やり取りを伝える。
(左から)森圭介アナ、和久田麻由子アナ
○結論だけでなく“プロセス”まで伝える
――『追跡取材 news LOG』に懸ける思いを教えてください。
和久田：こんにちは。アナウンサーの和久田麻由子です。このたび、『news LOG』という新しい挑戦的な番組に携わらせていただけることを心より光栄に思っております。私はNHKで、朝や夜のニュース番組のキャスターを軸に、『NHK紅白歌合戦』やオリンピック・パラリンピック、ドキュメンタリー番組のナレーションなど、多岐にわたる番組を担当してきました。そこで得られた経験を糧に、これからまたニュースの核心を視聴者の皆さんにしっかり届けていくことが、今の私の使命だと考えています。
この番組では、ニュースの結論だけではなく、取材する記者たちがどんな問題意識で取材を始め、何に悩み、どんな壁にぶつかり、どう葛藤して真相にたどり着いたのか、その取材の記録、プロセスそのものを大切にして公開していきます。プロセスまで大切にする新しいニュース番組だからこそ見えてくる、ニュースの新しい価値、透明性、信頼性がきっとあると信じています。これまでの伝え手としての経験を、これからは「プロセス」という新しい情報の形を届けていくことに注いでいきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
森：今、和久田さんがこの日本テレビの社屋の中にいて、「アナウンサーの和久田麻由子です」と自己紹介されたことに、新たな一歩を踏み出されたのだと改めて感じました。その第一歩に隣にいられることを非常に光栄に思っています。
私は現在、平日は『news every.』を担当しています。『every.』では、その日起きたニュースをいかに早く、正確に、幅広く伝えるかが求められていますが、その一方で、ニュースをつかんできた記者たちの情熱や「もっとこれを伝えたい」という思いをすべて届けられているかというと、時間の制約上難しい部分があります。ただ、記者が現場でつかんできた一次情報には本当に価値があります。今回の『news LOG』では、そのニュースが伝えられるまでにどういうプロセスを経たのか、その背景にどんなものがあるのか、どんな物語があったのかを視聴者の皆さんとともに考えながら、なぜそのニュースがそうなったのかをひもといていければと思っています。よろしくお願いいたします。
――『news LOG』というタイトルやコンセプトに込めた思いを教えてください。
小江翼プロデューサー：『news LOG』という番組名にしたのは、「ログ」が記録であり、記者が動いてきた軌跡そのものをクローズアップしたいと思ったからです。今はインターネットやウェブメディア、YouTubeなど、たくさんのニュースがあふれる時代です。その中で私たちは日々大きな取材をしていて、まだ伝えきれていない情報があるのではないかというのが企画の出発点です。
今見ているニュースも、記者たちがつかんできた情報や景色によって新しく描き直せるのではないか。そうすることで、ニュースはもっと新しく、もっと深く感じられるのではないかと考えています。日本テレビ報道局は今、「誰かのきっかけになるニュース」を旗印にしています。ただ伝えるだけではなく、見ている方々の生活を変えたり、新しい思いを持ってもらったり、生活に活力を与えたりするようなニュースをもっと出せないかと考えています。記者の皆さんが動く様子を視聴者の皆さんとともに追いかけることで、よりニュースを身近に感じていただき、より深く入っていただける番組を目指したいと思っています。
――プロセスを伝えることへの意気込みを改めて聞かせてください。
和久田：この番組のコンセプトを私なりに解釈すると、「顔の見える報道」「顔の見えるニュース番組」を突き詰めていく番組なんだと理解しています。記者の皆さんの葛藤や迷いまでも表に出すというのは、ある意味、報道の勇気も試されることだと思います。ただ今、さまざまな媒体を通して無数の情報に触れられる状況の中で、顔の見えるニュース番組だからこそ、情報の信頼度を高め、信頼して選んでいただける存在になれるのではないかと思っています。私もそのチームの一員として、これまで以上に飾ることのない言葉でニュースを皆さんに届けていきたいです。
森：テレビで見ていた和久田さんだなあと思いますね(笑)
○「こんなにゆっくりしゃべる森さん、初めて見ました(笑)」
――和久田さんとのコンビで、土曜夜10時にどんな化学反応を目指したいですか。
森：化学反応ですか? 和久田さんがH2で、私がOみたいなことですか?
――そういうことになりますね。何か描いているものはありますか?
森：和久田さんがどういう化学物質かまだ分かりませんので、それを知る過程っていうプロセス、ログも楽しみですし、H2Oみたいにいろんな姿に形を変える柔軟な番組になればいいなと思いますし……
和久田：無理やりつなげましたね(笑)
森：あとは反応によって熱を生み出して、誰かの心に火をつけるとか……。
和久田：もう大丈夫じゃないですか?(笑)
森：反応によって純度の高い結晶を、ログを積み重ねることによって作り出していく……。
和久田：こんなにゆっくりしゃべる森さん、初めて見ました(笑)。いつもはスラスラお話しになるのに、今すごく言葉を選んでいらっしゃるなと。
森：つまり、我々の成長を……。
●「王道にして至高」×「抜群のコミュ力」
――お互いの印象を教えてください。まずは和久田さんから。
和久田：森さんは、画面を通して皆さんが抱くイメージそのままの方だと思っています。非常に温かく、明るく、視野が広い方です。抜群のコミュニケーション能力もお持ちで、特に伝え手として感じるのは、ニュースを視聴者の皆さんと同じ目線に立って捉えようとされていることです。どんな場面でも、ご自身の言葉で語ることをプロフェッショナルなレベルで徹底していらっしゃる方だと思います……なんで笑うんですか(笑)
森：こんなに褒め言葉って出ますか?(笑)
和久田：本当に心から思っています。アナウンサーにとって、自分の言葉で語るというのは意外と難しいことなんです。ですので、森さんの姿は本当に伝え手として憧れです。そういう姿勢があるからこそ、視聴者の皆さんは森さんに信頼感や親しみを覚えるのだと思います。私も森さんの隣であれば、いつもより肩の力を抜いて、素直な言葉でニュースに向き合えるんじゃないかなと思っていて、先輩の存在が心強いです。
――では、森さんから和久田さんの印象をお願いします。
森：和久田さんの後にしゃべるの、きついなと思うんですけど、実はこの番組の話を聞く前から、お仕事以外の場所で何度かご一緒する機会がありました。傾聴力、深い思考、瞬発力、その場をパッと明るくする力がある方で、同業者の目線で言わせていただくと、本当にアナウンサーとして至高の存在です。
和久田：一瞬、「至高」の漢字が浮かびませんでした(笑)
森：王道にして至高だと思っています。最近は、今っぽくないことや、らしくないことに価値が見いだされる部分もあると思いますが、和久田さんはそこから逃げず、ぶれずにど真ん中を突き進んでいらっしゃる方です。そういう意味で、『news LOG』で王道の和久田さんが王道のままどんなことを言ってくれるのか、あるいはこれまで見たことのない和久田さんがどんなコメントをするのか、個人的にも楽しみにしています。
――小江プロデューサーは、この2人のやり取りをどう感じましたか?
小江P：もう安心しかないですね。これだけ何もない状態でこんなにしゃべれるのかと思いましたし、実際にニュースを扱う中での2人の会話をどんどん聞いてみたいですし、視聴者の皆さんにも届けていきたいと思っています。
○加藤浩次の金言「台本や原稿にとらわれていたらダメだ」
――これまでのキャリアの中で、『news LOG』に生かせそうな経験を教えてください。
和久田：NHKでは長らく報道番組に携わってきました。その中で、日々取り上げるニュースについて、取材した記者やディレクターと数多くの打ち合わせを重ねてきました。放送には盛り込まれないけれど、実は取材者の問題意識はここにあったとか、取材の出発点はこういうところだったとか、VTRには入らなかったけれど別の立場の方はこう捉えていたとか、取材の途中でこんな壁にぶつかったとか、まさに取材の途中経過、プロセスそのものについて聞く機会がすごく多かったんです。
成果物としてVTRがあるとすれば、スタジオにいる伝え手として、そのこぼれ落ちたプロセスまで踏まえて、一体どうすれば最も適切な言葉でニュースをまとめることができるだろうかということに毎日心を砕いてきました。ですので、この結論だけではなくニュースの取材過程まで大切に届けていくというコンセプトに非常に共感していますし、この新しい形を届けるためにこれまでの経験を注いでいければと思っています。
森：私は『箱根駅伝』ですね。順位や結果だけでも感動する部分はありますが、多くの人の胸を打つのは、その結果だけではなく、選手がどういう思いでスタートラインに立ったのか、襷を受け取ったのか、渡したのか、その背景に何があったのか、指導者がどういう気持ちで1年間を過ごしてきたのか、ご家族がどんな思いで支えてきたのか、そうした背景やストーリーです。そこまで紹介することでレースに深みが出て、人の心を打つ。それが箱根駅伝の魅力だと思っています。
それは『news LOG』にも通じると思っています。ニュース原稿は一つの結果、一つの真実かもしれませんが、そこに至るまでにどういう物語や背景があったのかを知ることで、ニュースはまた違った角度で見えてくるのではないか。箱根駅伝で伝えてきたプロセスを、この番組にも還元できればと思っています。
――キャリアの転機となった仕事は何でしょうか。
森圭介 私は『スッキリ』です。加藤浩次さんとご一緒したことが大きかったですね。アナウンサーは台本や原稿通りに進めるのが本分だと新人時代から教わってきましたが、加藤さんから「台本や原稿にとらわれていたらダメだ。その場で起きていることに目を向けて、耳を傾けて対応しなさい」と言われまして、それが今の仕事の礎になっています。
もちろん原稿や台本も大切ですが、一番大事なのはその場で起きていることを見て、自分がどう感じたかということだと思っています。現場にいた記者の皆さんが何を感じてどう思ったのかということともつながってくると思うので、『スッキリ』で得たことを、記者の皆さんも、和久田さんも、私も、視聴者の皆さんとともにニュースの見方をひも解いていくことに生かせればと思っています。え? 合ってました?
和久田：私にとっては、特定の番組や仕事が転機になったというより、これまで取材を通してお目にかかった方々、一緒に番組を作ってきた仲間との出会いと対話のすべてが転機であり、今の自分を作っていると感じています。取材に応じてくださる方々は、言葉にならない思いをこぼれるほど抱えていて、それを取材者たちはどれだけ正しくまっすぐ世の中に届けられるかと心を砕き、葛藤しながら、地道に取材を積み重ねてきています。その両者の姿を目の当たりにしてきた身にとって、取材のプロセスそのものに価値があるというこの番組の姿勢はすごく響くものがありました。
そうした姿に触れてきたことで、常に今、誰のために、何のためにこの番組を届けるのかを考えるようになりました。ですので、これまでのすべてが私にとって欠かすことのできない瞬間だったと感じています。
森：私もすべてです(笑)
和久田：違うんです! そういう意味じゃなくて……すみません(笑)
●NHK退職の理由は「もう少し柔軟な働き方を」
――NHKを退職されて、今回この仕事を始めるにあたって、どんな気持ちでオファーを受けたのでしょうか。
和久田：まず、NHKでは幅広い番組に携わる機会をいただき、アナウンサーとして育てていただきました。NHKで過ごしてきた日々や経験は、すべて私にとってかけがえのない財産です。この場を借りて、まず感謝を申し上げたいと思います。
退職については、「この日、この瞬間に決めた」というものではありませんでした。子どもを2人授かり、育児をする中で、家族と過ごす時間と自分の仕事とのバランスを考えるようになりました。その頃から、働き方を見つめ直したり考えたりする機会が自然と増え、もう少し柔軟な働き方を望む気持ちが葛藤もありながら少しずつ膨らんでいったというのが理由です。
そのうえで、この『news LOG』のコンセプトを伺った時、報道の結論だけでなくプロセスまで大切に伝え、新しい報道のあり方を目指すという日本テレビの制作チームの熱量と挑戦的な姿勢に、報道番組に携わってきたアナウンサーの一人として純粋に心を動かされました。これまで「誰のために、何のために、今何をどう伝えるのか」を日々考えながら仕事をしてきた私にとって、この番組のコンセプトやスタッフの皆さんの熱量は、自分が理想とする報道の形と重ね合わせることができた。その気持ちが一番の決め手になりました。
――オファーが来た時期、また、即答だったのか、迷いがあったのか教えてください。
和久田：具体的な時期については控えさせていただきますが、一番はこの番組のコンセプトに共感したことが決め手になりました。即答だったかと言われると、そうとも言い切れません。退職の一番の理由は、子どもと過ごす時間を抜本的に増やしたいという思いでしたので、家庭との調整が可能なのか、どういう働き方になるのかをしっかりシミュレーションし、検討した上でお答えしました。
○複数年単位で温めていたものが形に
――この番組では、どのようなジャンルのニュースを扱うのでしょうか。
小江P：基本的には報道全般です。さらにスポーツ局とも連携し、普通の報道番組では扱わないレベルのスポーツも扱っていこうと思っています。ジャンルとしてはオールジャンルです。日本テレビ報道局が総力を挙げてこの番組に向かい、全記者が取材する体制になっていますので、あらゆるジャンルをしっかり確保していきたいと考えています。
――記者としては、書けないことや裏取りが難しくて出せないこともありますが、そこにも踏み込むのでしょうか。
小江P：事実として出せないことはもちろんあります。ただ、それがなぜ出せないのか、あるいは複数のファクトがあった時に、それぞれをどう裏取りしていくのか、そうしたことも含めて見せたいと思っています。何もかもをさらけ出すということではなく、しっかりとしたプロセスを踏んで皆さんに届けているのだという、その過程や葛藤を描いていけたらと思っています。
――この番組の構想は、どれくらい前から練っていたのでしょうか。
小江P：：日本テレビ報道局は以前から調査報道にも力を入れていて、単にファクトを追うだけでなく、さらに調べて深めていくことを日常的に行っています。そうした取材の積み重ねを番組という形にできないかという構想はかなり前からありました。この放送枠が決まってから急に立ち上げたというより、「こういうことをやりたい」という会話を常々していて、その流れの中で企画が出来上がっていったという方が正しいかもしれません。複数年単位で温めてきたものが、この枠で形になったということです。
日本テレビ系新報道番組『追跡取材 news LOG』(25日スタート、毎週土曜22:00〜)。10日に東京・汐留の同局で行われた制作発表会見では、「プロセス」という言葉が17回も発せられ、番組コンセプトである「取材のプロセスを伝える報道」を強調。一方で、メインキャスターを務める和久田麻由子アナと森圭介アナの軽妙なやり取りも飛び出し、新コンビの空気感をのぞかせた。この会見のほぼ全やり取りを伝える。
○結論だけでなく“プロセス”まで伝える
――『追跡取材 news LOG』に懸ける思いを教えてください。
和久田：こんにちは。アナウンサーの和久田麻由子です。このたび、『news LOG』という新しい挑戦的な番組に携わらせていただけることを心より光栄に思っております。私はNHKで、朝や夜のニュース番組のキャスターを軸に、『NHK紅白歌合戦』やオリンピック・パラリンピック、ドキュメンタリー番組のナレーションなど、多岐にわたる番組を担当してきました。そこで得られた経験を糧に、これからまたニュースの核心を視聴者の皆さんにしっかり届けていくことが、今の私の使命だと考えています。
この番組では、ニュースの結論だけではなく、取材する記者たちがどんな問題意識で取材を始め、何に悩み、どんな壁にぶつかり、どう葛藤して真相にたどり着いたのか、その取材の記録、プロセスそのものを大切にして公開していきます。プロセスまで大切にする新しいニュース番組だからこそ見えてくる、ニュースの新しい価値、透明性、信頼性がきっとあると信じています。これまでの伝え手としての経験を、これからは「プロセス」という新しい情報の形を届けていくことに注いでいきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
森：今、和久田さんがこの日本テレビの社屋の中にいて、「アナウンサーの和久田麻由子です」と自己紹介されたことに、新たな一歩を踏み出されたのだと改めて感じました。その第一歩に隣にいられることを非常に光栄に思っています。
私は現在、平日は『news every.』を担当しています。『every.』では、その日起きたニュースをいかに早く、正確に、幅広く伝えるかが求められていますが、その一方で、ニュースをつかんできた記者たちの情熱や「もっとこれを伝えたい」という思いをすべて届けられているかというと、時間の制約上難しい部分があります。ただ、記者が現場でつかんできた一次情報には本当に価値があります。今回の『news LOG』では、そのニュースが伝えられるまでにどういうプロセスを経たのか、その背景にどんなものがあるのか、どんな物語があったのかを視聴者の皆さんとともに考えながら、なぜそのニュースがそうなったのかをひもといていければと思っています。よろしくお願いいたします。
――『news LOG』というタイトルやコンセプトに込めた思いを教えてください。
小江翼プロデューサー：『news LOG』という番組名にしたのは、「ログ」が記録であり、記者が動いてきた軌跡そのものをクローズアップしたいと思ったからです。今はインターネットやウェブメディア、YouTubeなど、たくさんのニュースがあふれる時代です。その中で私たちは日々大きな取材をしていて、まだ伝えきれていない情報があるのではないかというのが企画の出発点です。
今見ているニュースも、記者たちがつかんできた情報や景色によって新しく描き直せるのではないか。そうすることで、ニュースはもっと新しく、もっと深く感じられるのではないかと考えています。日本テレビ報道局は今、「誰かのきっかけになるニュース」を旗印にしています。ただ伝えるだけではなく、見ている方々の生活を変えたり、新しい思いを持ってもらったり、生活に活力を与えたりするようなニュースをもっと出せないかと考えています。記者の皆さんが動く様子を視聴者の皆さんとともに追いかけることで、よりニュースを身近に感じていただき、より深く入っていただける番組を目指したいと思っています。
――プロセスを伝えることへの意気込みを改めて聞かせてください。
和久田：この番組のコンセプトを私なりに解釈すると、「顔の見える報道」「顔の見えるニュース番組」を突き詰めていく番組なんだと理解しています。記者の皆さんの葛藤や迷いまでも表に出すというのは、ある意味、報道の勇気も試されることだと思います。ただ今、さまざまな媒体を通して無数の情報に触れられる状況の中で、顔の見えるニュース番組だからこそ、情報の信頼度を高め、信頼して選んでいただける存在になれるのではないかと思っています。私もそのチームの一員として、これまで以上に飾ることのない言葉でニュースを皆さんに届けていきたいです。
森：テレビで見ていた和久田さんだなあと思いますね(笑)
○「こんなにゆっくりしゃべる森さん、初めて見ました(笑)」
――和久田さんとのコンビで、土曜夜10時にどんな化学反応を目指したいですか。
森：化学反応ですか? 和久田さんがH2で、私がOみたいなことですか?
――そういうことになりますね。何か描いているものはありますか?
森：和久田さんがどういう化学物質かまだ分かりませんので、それを知る過程っていうプロセス、ログも楽しみですし、H2Oみたいにいろんな姿に形を変える柔軟な番組になればいいなと思いますし……
和久田：無理やりつなげましたね(笑)
森：あとは反応によって熱を生み出して、誰かの心に火をつけるとか……。
和久田：もう大丈夫じゃないですか?(笑)
森：反応によって純度の高い結晶を、ログを積み重ねることによって作り出していく……。
和久田：こんなにゆっくりしゃべる森さん、初めて見ました(笑)。いつもはスラスラお話しになるのに、今すごく言葉を選んでいらっしゃるなと。
森：つまり、我々の成長を……。
●「王道にして至高」×「抜群のコミュ力」
――お互いの印象を教えてください。まずは和久田さんから。
和久田：森さんは、画面を通して皆さんが抱くイメージそのままの方だと思っています。非常に温かく、明るく、視野が広い方です。抜群のコミュニケーション能力もお持ちで、特に伝え手として感じるのは、ニュースを視聴者の皆さんと同じ目線に立って捉えようとされていることです。どんな場面でも、ご自身の言葉で語ることをプロフェッショナルなレベルで徹底していらっしゃる方だと思います……なんで笑うんですか(笑)
森：こんなに褒め言葉って出ますか?(笑)
和久田：本当に心から思っています。アナウンサーにとって、自分の言葉で語るというのは意外と難しいことなんです。ですので、森さんの姿は本当に伝え手として憧れです。そういう姿勢があるからこそ、視聴者の皆さんは森さんに信頼感や親しみを覚えるのだと思います。私も森さんの隣であれば、いつもより肩の力を抜いて、素直な言葉でニュースに向き合えるんじゃないかなと思っていて、先輩の存在が心強いです。
――では、森さんから和久田さんの印象をお願いします。
森：和久田さんの後にしゃべるの、きついなと思うんですけど、実はこの番組の話を聞く前から、お仕事以外の場所で何度かご一緒する機会がありました。傾聴力、深い思考、瞬発力、その場をパッと明るくする力がある方で、同業者の目線で言わせていただくと、本当にアナウンサーとして至高の存在です。
和久田：一瞬、「至高」の漢字が浮かびませんでした(笑)
森：王道にして至高だと思っています。最近は、今っぽくないことや、らしくないことに価値が見いだされる部分もあると思いますが、和久田さんはそこから逃げず、ぶれずにど真ん中を突き進んでいらっしゃる方です。そういう意味で、『news LOG』で王道の和久田さんが王道のままどんなことを言ってくれるのか、あるいはこれまで見たことのない和久田さんがどんなコメントをするのか、個人的にも楽しみにしています。
――小江プロデューサーは、この2人のやり取りをどう感じましたか?
小江P：もう安心しかないですね。これだけ何もない状態でこんなにしゃべれるのかと思いましたし、実際にニュースを扱う中での2人の会話をどんどん聞いてみたいですし、視聴者の皆さんにも届けていきたいと思っています。
○加藤浩次の金言「台本や原稿にとらわれていたらダメだ」
――これまでのキャリアの中で、『news LOG』に生かせそうな経験を教えてください。
和久田：NHKでは長らく報道番組に携わってきました。その中で、日々取り上げるニュースについて、取材した記者やディレクターと数多くの打ち合わせを重ねてきました。放送には盛り込まれないけれど、実は取材者の問題意識はここにあったとか、取材の出発点はこういうところだったとか、VTRには入らなかったけれど別の立場の方はこう捉えていたとか、取材の途中でこんな壁にぶつかったとか、まさに取材の途中経過、プロセスそのものについて聞く機会がすごく多かったんです。
成果物としてVTRがあるとすれば、スタジオにいる伝え手として、そのこぼれ落ちたプロセスまで踏まえて、一体どうすれば最も適切な言葉でニュースをまとめることができるだろうかということに毎日心を砕いてきました。ですので、この結論だけではなくニュースの取材過程まで大切に届けていくというコンセプトに非常に共感していますし、この新しい形を届けるためにこれまでの経験を注いでいければと思っています。
森：私は『箱根駅伝』ですね。順位や結果だけでも感動する部分はありますが、多くの人の胸を打つのは、その結果だけではなく、選手がどういう思いでスタートラインに立ったのか、襷を受け取ったのか、渡したのか、その背景に何があったのか、指導者がどういう気持ちで1年間を過ごしてきたのか、ご家族がどんな思いで支えてきたのか、そうした背景やストーリーです。そこまで紹介することでレースに深みが出て、人の心を打つ。それが箱根駅伝の魅力だと思っています。
それは『news LOG』にも通じると思っています。ニュース原稿は一つの結果、一つの真実かもしれませんが、そこに至るまでにどういう物語や背景があったのかを知ることで、ニュースはまた違った角度で見えてくるのではないか。箱根駅伝で伝えてきたプロセスを、この番組にも還元できればと思っています。
――キャリアの転機となった仕事は何でしょうか。
森圭介 私は『スッキリ』です。加藤浩次さんとご一緒したことが大きかったですね。アナウンサーは台本や原稿通りに進めるのが本分だと新人時代から教わってきましたが、加藤さんから「台本や原稿にとらわれていたらダメだ。その場で起きていることに目を向けて、耳を傾けて対応しなさい」と言われまして、それが今の仕事の礎になっています。
もちろん原稿や台本も大切ですが、一番大事なのはその場で起きていることを見て、自分がどう感じたかということだと思っています。現場にいた記者の皆さんが何を感じてどう思ったのかということともつながってくると思うので、『スッキリ』で得たことを、記者の皆さんも、和久田さんも、私も、視聴者の皆さんとともにニュースの見方をひも解いていくことに生かせればと思っています。え? 合ってました?
和久田：私にとっては、特定の番組や仕事が転機になったというより、これまで取材を通してお目にかかった方々、一緒に番組を作ってきた仲間との出会いと対話のすべてが転機であり、今の自分を作っていると感じています。取材に応じてくださる方々は、言葉にならない思いをこぼれるほど抱えていて、それを取材者たちはどれだけ正しくまっすぐ世の中に届けられるかと心を砕き、葛藤しながら、地道に取材を積み重ねてきています。その両者の姿を目の当たりにしてきた身にとって、取材のプロセスそのものに価値があるというこの番組の姿勢はすごく響くものがありました。
そうした姿に触れてきたことで、常に今、誰のために、何のためにこの番組を届けるのかを考えるようになりました。ですので、これまでのすべてが私にとって欠かすことのできない瞬間だったと感じています。
森：私もすべてです(笑)
和久田：違うんです! そういう意味じゃなくて……すみません(笑)
●NHK退職の理由は「もう少し柔軟な働き方を」
――NHKを退職されて、今回この仕事を始めるにあたって、どんな気持ちでオファーを受けたのでしょうか。
和久田：まず、NHKでは幅広い番組に携わる機会をいただき、アナウンサーとして育てていただきました。NHKで過ごしてきた日々や経験は、すべて私にとってかけがえのない財産です。この場を借りて、まず感謝を申し上げたいと思います。
退職については、「この日、この瞬間に決めた」というものではありませんでした。子どもを2人授かり、育児をする中で、家族と過ごす時間と自分の仕事とのバランスを考えるようになりました。その頃から、働き方を見つめ直したり考えたりする機会が自然と増え、もう少し柔軟な働き方を望む気持ちが葛藤もありながら少しずつ膨らんでいったというのが理由です。
そのうえで、この『news LOG』のコンセプトを伺った時、報道の結論だけでなくプロセスまで大切に伝え、新しい報道のあり方を目指すという日本テレビの制作チームの熱量と挑戦的な姿勢に、報道番組に携わってきたアナウンサーの一人として純粋に心を動かされました。これまで「誰のために、何のために、今何をどう伝えるのか」を日々考えながら仕事をしてきた私にとって、この番組のコンセプトやスタッフの皆さんの熱量は、自分が理想とする報道の形と重ね合わせることができた。その気持ちが一番の決め手になりました。
――オファーが来た時期、また、即答だったのか、迷いがあったのか教えてください。
和久田：具体的な時期については控えさせていただきますが、一番はこの番組のコンセプトに共感したことが決め手になりました。即答だったかと言われると、そうとも言い切れません。退職の一番の理由は、子どもと過ごす時間を抜本的に増やしたいという思いでしたので、家庭との調整が可能なのか、どういう働き方になるのかをしっかりシミュレーションし、検討した上でお答えしました。
○複数年単位で温めていたものが形に
――この番組では、どのようなジャンルのニュースを扱うのでしょうか。
小江P：基本的には報道全般です。さらにスポーツ局とも連携し、普通の報道番組では扱わないレベルのスポーツも扱っていこうと思っています。ジャンルとしてはオールジャンルです。日本テレビ報道局が総力を挙げてこの番組に向かい、全記者が取材する体制になっていますので、あらゆるジャンルをしっかり確保していきたいと考えています。
――記者としては、書けないことや裏取りが難しくて出せないこともありますが、そこにも踏み込むのでしょうか。
小江P：事実として出せないことはもちろんあります。ただ、それがなぜ出せないのか、あるいは複数のファクトがあった時に、それぞれをどう裏取りしていくのか、そうしたことも含めて見せたいと思っています。何もかもをさらけ出すということではなく、しっかりとしたプロセスを踏んで皆さんに届けているのだという、その過程や葛藤を描いていけたらと思っています。
――この番組の構想は、どれくらい前から練っていたのでしょうか。
小江P：：日本テレビ報道局は以前から調査報道にも力を入れていて、単にファクトを追うだけでなく、さらに調べて深めていくことを日常的に行っています。そうした取材の積み重ねを番組という形にできないかという構想はかなり前からありました。この放送枠が決まってから急に立ち上げたというより、「こういうことをやりたい」という会話を常々していて、その流れの中で企画が出来上がっていったという方が正しいかもしれません。複数年単位で温めてきたものが、この枠で形になったということです。