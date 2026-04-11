嘲笑された聖地で“サッカーの母国”を撃破　なぜ日本は“世界の強豪”をなぎ倒すチームへ成長できたのか《韓国の視点》

サッカー日本代表が“聖地”ウェンブリーで新たな歴史を刻んだ。4月1日に行われた親善試合で、日本はイングランドを1-0で破った。“サッカーの母国”を相手に収めた価値ある勝利だった。

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31年前、同じ場所で日本は「ユースチームのようだ」という嘲笑の中で敗北を受け入れなければならなかった。しかし、今や状況は一変した。日本はもはや単なる挑戦者ではなく、強豪をなぎ倒すチームへと成長したのだ。そして、その変化の軌跡を収めたドキュメンタリー映画『ONE CREATURE』が公開を控えている。

北中米ワールドカップ開幕まで残り約2か月となった。最近の親善試合で日本代表は本大会出場国を相手に無失点で2連勝を飾った。スコットランド戦では攻撃の組み立てで試合を圧倒し、イングランド戦では空中戦への対応で激しい攻勢をしのぎ切った。組織力をさらに引き上げた日本は、ワールドカップ上位進出への準備を事実上終えている。

日本は前回の2022年カタール大会後、森保一監督の第2次政権へと移行した。不戦勝を除けば30勝5分5敗。勝率は75％に達し、歴代の監督と比較しても屈指の成績を誇る。ウルグアイ、ドイツ、ブラジル、イングランドといったワールドカップ優勝経験国を相手にしても3勝1分を記録しており、強豪との対決でも引けを取らない競争力を証明した。

森保一監督（写真提供＝OSEN）

特に今回のイングランド戦は全世界のサッカーファンの注目を集めた。9万人を収容する聖地ウェンブリーは、試合前から膨大な人出と応援の熱気で沸き返っていた。

この場所で日本は、FIFAランキング4位のイングランドを相手に序盤こそ苦戦したものの、前半23分に三笘薫のカウンターによる先制ゴールで流れを引き寄せた。その後は支配率で下回ったものの、組織的な守備で失点を許さず、1-0で勝利を守り抜いた。

日本の勝利は偶然でも幸運でもなかった。準備した戦術が的確に機能し、ゴールもまた意図した流れの中で生まれたものだった。

英メディアも日本のパフォーマンスを高く評価した。日刊紙『タイムズ』は「青いユニホームを着た戦士たち、サムライブルーがまるで水のように一つになって動いた」と表現した。攻守の切り替えから中盤の構成、攻撃の組み立てに至るまで、日本がイングランドよりも「一つのチーム」として機能していたという分析だ。

こうした姿は、31年前とは様変わりしている。

1995年、同じウェンブリーで日本は初めてイングランドに挑んだ。当時、現地では「日本人に果たしてサッカーができるのか」という嘲笑まで飛び出した。日本がまだワールドカップ本大会の舞台を踏んでいなかった時代のことだ。

結果は1対2の敗北。パフォーマンスも「ユースチームのようだ」と酷評されるほど、実力差は明白だった。しかし、今は違う。日本はサッカーの母国においても「相手を読み、攻略することのできるチーム」として認められる段階にまで上り詰めた。

『タイムズ』は日本の「武器」として素早い攻守の切り替えを挙げた。誰がプレスに行き、誰がそのスペースを埋めるかという判断が、チーム全体で共有されていたというのだ。ボールを奪えば迷わず前進し、守備の局面では一糸乱れぬ動きでラインを整えた。

三笘の得点シーンは、これを象徴的に物語っている。中盤まで下がってボールを奪うと、数本の簡潔なパスでフィニッシュまで繋げた。多くの選手が攻撃に加わる必要はなかった。正確な判断とタイミングだけで十分だったのだ。チーム全体が一つの有機体のように動き、同じ絵を描いていたからこそ可能なシーンだった。

もっとも、ボール支配率では劣り、複数人でプレスをかけても簡単にボールを奪えない場面もあった。これは明確な課題として残る。それでも日本は追加点のチャンスを作り出し、空中戦でも相手の激しい攻勢を跳ね返した。これは成長の証しである。

何より変化したのは試合運営能力だ。かつての日本は逆転勝ちが多かったが、今回は先制ゴールを最後まで守り抜いた。リードを維持しながら試合を管理する姿に、一段階飛躍したチームの面目躍如が表れていた。

自国代表が強くなった理由について、日本メディアは「欧州組の質的成長」を真っ先に挙げる。単なる欧州進出を超え、実際にチームの核として定着した選手が増えた。

その結果、かつて弱点と指摘されていたフィジカルの劣勢もかなりの部分で解消された。競り合いや空中戦で押し込まれていたチームが、今や欧州の舞台で鍛えられた競争力を土台に、簡単には退かない。

森保一監督（写真提供＝OSEN）

もう一つの背景は、長期的なシステムの構築だ。サッカー協会と代表チーム、そしてユース世代が一つに繋がった構造の中で、「ワールドカップ優勝」という明確な目標を共有している。

特に、「考える選手」を育てる育成方式が注目される。ユース段階から状況判断と意思決定を選手自身が行うよう促した結果、プレーのスピードは上がり、試合中の迷いは減った。戦術理解度も大きく向上している。

日本に対して比較的辛辣な論評を出す中国メディアも、サッカーに関してだけは敬意を払う雰囲気だ。とあるメディアはイングランドを破った日本を分析し、「日本の勝利は偶然ではない。戦術の選択が教科書的で完成度が高かった」と評価した。続けて、日本サッカーの成功の背景としてユース育成と戦術、海外経験の蓄積を挙げ、「アジア人も十分にサッカーをうまくやれることを示した」と強調した。

ただし、盲目的な追随には釘を刺した。「日本をそのまま真似るのではなく、中国サッカーの問題を直視し、独自の道を模索すべきだ」という指摘だ。結局、解決策は模倣ではなく、現実認識と改革にあるというメッセージである。

日本は2022年カタールワールドカップでスペイン、ドイツといった強豪を相次いで破り番狂わせを演じたが、ベスト8進出には惜しくも失敗した。しかし、優勝経験国を相手に収めた勝利は日本サッカー界に新たな自信と経験を残し、森保監督の続投へと繋がった。その後、森保監督の第2次政権下で、日本は欧州チームを相手に無敗行進を続けている。

史上最強の戦力という評価とともに、ワールドカップ上位進出への期待も高まっている。そんな中、カタール大会終了直後から2026年北中米ワールドカップ本大会出場を決めた瞬間まで、日本代表の「成長」と「進化」を捉えたドキュメンタリー映画『ONE CREATURE』が6月5日に公開される。

日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「前大会の後から今日に至るまで、チームが一つに結束していく姿が記録されている」と明かした。日本がサッカー強国へと進むためにどのような過程を経たのか、「進化」の意味は何なのかをも問いかける。

異なる個性を持つ選手たちがぶつかり合い、一つのチームとして完成していく過程。それこそが『ONE CREATURE』が示そうとする日本サッカーの現在地だ。

●カン・ユンファ海外情報作家

（記事提供＝日曜新聞）