相続税1億円がムダにならない？ 不動産売却で税金が1000万円も減るワケ

大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料（行政罰）が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。

相続税1億円がムダにならない？ 不動産売却で税金が減るワケ

本日は「身近な人が亡くなったときの手続」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。

相続税を納めた人が、相続財産を亡くなった日から3年10か月以内に売却した場合には、「取得費加算の特例」という所得税の特例を使うことができます。

この特例はその名の通り、取得費（過去に購入したときの金額）に“あるもの”を加算してくれるのです。取得費が増えれば、その分、譲渡所得も減りますので、支払う所得税も減ります。それでは一体、何が加算されるか。それは相続税です。相続人が納めた相続税のうち、売却したものに対応する部分の相続税を取得費に

加算することができるのです。

実例解説：1億円の相続税を納めたら？

例えば、4億円の財産を相続して、1億円の相続税を納めた人がいたとします。そして、相続した財産4億円のうち、2億円の土地を売却しました。この土地は故人が過去に8000万円で購入したものだとします。本来であれば、売却代金2億円から取得費8000万円を引いた1億2000万円が譲渡所得（儲け）となり、税率20.315％をかけた約2400万円の税金を納めなければいけません。

しかし、取得費加算の特例を使った場合、納めた相続税1億円のうち2分の1にあたる5000万円の相続税を取得費に加算することができます。結果として、2億円から取得費8000万円と加算分5000万円を引いた7000万円が譲渡所得となり、税率20.315％をかけた約1400万円まで税負担が軽くなるのです。※土地を売却したという前提で解説しましたが、不動産以外でも、相続した株式や投資信託、ゴルフ会員権や絵画などを売却した場合もこの特例を使うことができます。

夫婦間で相続したら、取得費加算の特例は使えない？

取得費加算の特例は、相続税を納めた人が、相続したものを売却した場合に使える特例です。相続税がかからなかった人には、この取得費加算の特例は関係ありません。相続税がかかるのは、一定額以上の財産を残して亡くなった人だけです。現在、日本全国の100人中9人に相続税が課税されています。

ここでよく見落とされる論点として、夫婦間の相続の場合を考えてみましょう。夫婦間の相続には、最低でも1億6000万円まで相続税を課税しない、配偶者の税額軽減という特例があります。この特例により、配偶者には相続税が課税されないことが多く、結果として、配偶者は取得費加算の特例が使えない場合がほとんどです。

このことを鑑みると、売却予定の相続財産はあえて子に相続させることで取得費加算の特例の恩恵を最大限享受するのも1つの手です。

（本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです）