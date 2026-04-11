「越前セーフティマネージャー」が路面標示の意味を説明する動画（インスタグラムから）

福井県警越前署は、越前市で働くブラジルやインドネシア国籍の外国人約20人をボランティアとして「越前セーフティマネージャー」に任命している。交流サイト（SNS）を通じ、日本の交通ルールやマナーを母国語で発信してもらい、交通安全意識を高める狙い。事故の減少につながったなどとして、2月下旬、署は活動に取り組む外国人に感謝状を贈った。（共同通信＝中野湧大）

「この路面標示が何を意味しているか知っていますか？」。ポルトガル語で、前方に信号のない横断歩道などがあることを予告するひし形の表示について説明する動画。標識の意味や、自転車での交差点の曲がり方などを分かりやすく伝える内容がインスタグラムに投稿されている。

ブラジル出身のウエハラ・エジナラさん（32）は、運転マナー向上に向け、外国人の職場の同僚から教えを乞われる機会が増えたという。インドネシア出身のムハンマド・ハイダーさん（31）は「安全な福井に貢献したい」と意気込む。

県内全体で、外国人による交通事故が増加傾向にあることを踏まえ、署は昨年夏から取り組みを始めた。人口約8万人の越前市には、約6千人の外国人が暮らす。そのうちブラジル人の割合は約70％で県内最多だ。

署によると、昨年夏から今年1月まで、管内ではブラジル人が当事者の人身事故は発生しなかったという。島崎智恵生活安全課長は、母国語で発信する効果の大きさを強調。「外国人が事故や犯罪に巻き込まれないよう、引き続き発信してもらいたい」と語った。今後は、特殊詐欺など防犯面についても周知する方針で、任命する人数も増える可能性があるという。