高い手をツモり、ライバルを圧倒する。ようやく魔王らしさが戻ってきた。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月10日の第1試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）がトップを獲得し、チームにポストシーズン初勝利をもたらした。

【映像】ダマテンからの猛襲！佐々木寿人の門前清一色

この試合は東家からEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、佐々木、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）の並びで開始。佐々木は東1局から中打点のアガリを連発。トップ目を快走するが、東3局に亜樹へ満貫を放銃してしまい振り出しに戻る。

南1局、佐々木は配牌でピンズが8枚。第1ツモで9枚になると、8索から切り出した。マンズのターツも払って一気寄せの構え。仕掛けたい牌が出ないまま、9巡目に清一色のイーシャンテンとなった。11巡目、赤5筒を引いてテンパイし、待ちは9筒単騎。打点は十分、待ち替えとなる牌も豊富にあることからダマテンとすると、次巡に残り1枚の9筒をツモ。ツモ・一盃口・清一色・赤の1万6000点でトップ目に立った。

南2局に亜樹の跳満ツモで2着目へ後退するも、南3局2本場に5200点（＋600点）をツモり再逆転。南4局も浅見から1300点をアガって逃げ切った。

試合後は上機嫌で「皆さん大変お待たせしました！」とファンへまずメッセージを伝えた佐々木。その後、故・前原雄大さんとの共著となる新刊の発売を告知。「トップをもし取れなかった場合には、紹介できなかった。よかったです」と笑顔を見せた。ポストシーズン初トップについては「うれしいですね、停滞気味でしたもんね。団子状態になってきているから…。ポイントが半分になると成績が近づいてきますからね」と安堵の声。

南1局の倍満については「8筒が入ってきたらリーチを打つつもりだった」「ストレートにアガれたのでよかったです」。さらに「全体的に手が入っていましたよね。オリる局も割と冷静に進められた」と試合全体を振り返った。

「監督がなかなか仕事しないもんで、随分出させられました」とKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）をイジって、インタビューを締めた佐々木。ファンからは「っしゃ、オラー！」「ひさと最高おおおお！」「寿人こっから頼んだぞ」とエールが多数寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）3万8800点／＋58.8

2着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）3万3800点／＋13.8

3着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）1万4900点／▲25.1

4着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）1万2500点／▲47.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

