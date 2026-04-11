町田啓太×松本穂香共演！フリースクールを舞台にした感動ヒューマンドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』今夜スタート
町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第1話が11日の今夜放送される。
【写真】藤本美貴がフリースクールのスタッフ役で出演
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
■第1話あらすじ
子どもたちが自由な時間を思いおもいに過ごしているフリースクール「ユカナイ」。教室長のタツキがまるで子どものように一緒に遊んでいるのも日常の光景だ。するとそこへ、元中学教師のしずくが面接にやってくる。
面接でタツキが聞くのは教師としての経験や指導スキルではなく「テレビゲームは得意ですか？」「将棋とかカードゲームとかボードゲームは？」といった意外な質問。しずくはどれも苦手らしく落胆するタツキ。面接が終わりそうになったとき、しずくは自分の不登校経験から、子どもたちの気持ちが分かると告げる。するとタツキはしずくをその場で採用するのだった。
そんな中、学校に行けないという中学2年生の早乙女綾香（藤本唯千夏）が「ユカナイ」にやってくる。母の真白（瀬戸朝香）は勉強のことを心配するが、タツキは「だったらいっそのこと教科書を捨てちゃえばいい」と宣言。驚くしずくだが、タツキは綾香に「ここでは楽しいと思うことだけやろう！」と声をかける。
タツキはアトリエで綾香と「絵しりとり」を始める。すると絵が好きな綾香は、スズメの絵を自由に描き始め、群れのスズメから離れた一羽を描いたところで、ひと粒の涙がこぼれてしまう。タツキは、綾香が描いたひとりぼっちのスズメが何を意味しているのか考える…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】藤本美貴がフリースクールのスタッフ役で出演
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
子どもたちが自由な時間を思いおもいに過ごしているフリースクール「ユカナイ」。教室長のタツキがまるで子どものように一緒に遊んでいるのも日常の光景だ。するとそこへ、元中学教師のしずくが面接にやってくる。
面接でタツキが聞くのは教師としての経験や指導スキルではなく「テレビゲームは得意ですか？」「将棋とかカードゲームとかボードゲームは？」といった意外な質問。しずくはどれも苦手らしく落胆するタツキ。面接が終わりそうになったとき、しずくは自分の不登校経験から、子どもたちの気持ちが分かると告げる。するとタツキはしずくをその場で採用するのだった。
そんな中、学校に行けないという中学2年生の早乙女綾香（藤本唯千夏）が「ユカナイ」にやってくる。母の真白（瀬戸朝香）は勉強のことを心配するが、タツキは「だったらいっそのこと教科書を捨てちゃえばいい」と宣言。驚くしずくだが、タツキは綾香に「ここでは楽しいと思うことだけやろう！」と声をかける。
タツキはアトリエで綾香と「絵しりとり」を始める。すると絵が好きな綾香は、スズメの絵を自由に描き始め、群れのスズメから離れた一羽を描いたところで、ひと粒の涙がこぼれてしまう。タツキは、綾香が描いたひとりぼっちのスズメが何を意味しているのか考える…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。