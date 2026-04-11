大阪・読売テレビは１１日、ラジオ番組を始動すると発表した。

この日から期間限定で放送されるのはＰｏｄｃａｓｔ番組「ヨミ☆ラジ」（土曜・前７時更新、全７回）。同番組は「ラジオ放送を持たない読売テレビ“念願のラジオ番組”という位置づけ」（同局）だといい、ＮＨＫ、ＭＢＳ、ＡＢＣといったラテ兼営局をうらやましがっていた（はずの）読売テレビアナウンサーにとって夢にまで見た“開局”となる。

メインパーソナリティーを務めるのは、昨年９月に終了した朝の情報番組「す・またん！」でメインＭＣを務め、現在は同局アナウンスセンターで管理職を任されている虎谷温子アナウンサー。毎週ゲストを１人招き、テレビでは聞けない番組の裏話やプライベートなトークなどを繰り広げる。

初回ゲストは「す・またん！」の事実上の後継番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜・前５時）でメインＭＣに抜てきされた西山耕平アナウンサー。同局は「同じアナウンサーながらも、これまで番組での共演経験がなく、がっつりとトークをするのも初めてという２人が冒頭からお互いの年齢差、そして他の地方でのテレビ局での勤務を経て読売テレビのアナウンサーとなった西山アナの経歴で大盛り上がり。また計１５年もの間、朝番組に携わってきた虎谷アナが“朝番組ビギナー”の西山アナに『朝の起き方』『お酒事情』『過去の失敗談』など様々な秘話、そして朝番組を卒業して視聴者目線から朝番組を見た時の『気づき』を語りました」としている。

２週目以降は同じく「じゅーっと！」でメインＭＣを務める林マオアナウンサー、中村秀香アナウンサー。そして昨年４月に読売テレビに入社し、この春にアナウンサー２年目を迎えた（が今年度の新卒採用がなかったため、いまだ“最下級生”）の藤岡宗我アナウンサー、増田陽名アナウンサー、吉澤真彩アナウンサーらが週替わりで登場予定。

虎谷温子アナ「『ラジオやりたいんですよねぇ。でも、ｙｔｖってラジオないんですよねぇ』とこれまで言い続けてきたのですが、ある日突然、ご縁をいただきこの企画が舞い込んできました。本当に人生何があるかわかりません。アナウンサー同士でプライベートや仕事のことを話すというコンテンツは意外と少なく、私自身も楽しみながら、さまざまなアナウンサーの魅力をお伝えできたらと思います。期間限定ではありますが、どうぞお付き合いください」