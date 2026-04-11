大橋和也、気合いを入れて「道の駅伝」に挑むも大ピンチ B&ZAI橋本涼も1位予想「和也君が食べたとき『これや』って…」
7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が、11日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：00〜後9：54）に出演。「日本全国道の駅伝」企画に挑戦するも、大ピンチの事態に頭を抱えてしまう。
【写真】スタジオには…真っ赤なシャツで登場した橋本涼
今回、「日本全国道の駅伝」第8走者として北海道の道の駅を訪れた大橋。気合いを入れて挑むも、さっそく数々の試練に苛まれる。「これを食べたらほかのは食べられない」と話す女性客イチオシの商品をはじめ、「あったら絶対に買う」という男性客の言葉、さらに前回協力してくれた男性のオススメ商品など、数々の有力候補に「鹿追ムズいわ」と頭を抱える。さらに、大橋自身でも道の駅限定の商品を試食すると、あまりの美味しさにさらに惑わされる事態に陥ってしまう。
そんな大橋とともに1位予想をするスタジオには、8人組グループ・B&ZAIの橋本涼が参戦。「和也君が食べたとき『これや』って言っていた」と先輩の言葉に賭け1位を予想する。果たして大橋は1位を当て、念願だという「知床の流氷」を見ることはできるのだろうか。
ダーツの旅では、俳優の妻夫木聡と佐藤浩市が茨城県を訪問する。映画やドラマで多数共演し、プライベートでも仲の良い2人が、俳優仲間にまつわる貴重なトークや芸能界を目指す中学生に真剣にアドバイスを送るなど、2人に関係性が映し出された見どころ盛りだくさんの旅を届ける。
【写真】スタジオには…真っ赤なシャツで登場した橋本涼
今回、「日本全国道の駅伝」第8走者として北海道の道の駅を訪れた大橋。気合いを入れて挑むも、さっそく数々の試練に苛まれる。「これを食べたらほかのは食べられない」と話す女性客イチオシの商品をはじめ、「あったら絶対に買う」という男性客の言葉、さらに前回協力してくれた男性のオススメ商品など、数々の有力候補に「鹿追ムズいわ」と頭を抱える。さらに、大橋自身でも道の駅限定の商品を試食すると、あまりの美味しさにさらに惑わされる事態に陥ってしまう。
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