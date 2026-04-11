読売テレビの虎谷温子アナウンサー（42）がMCを務める読売テレビのPodcast番組「ヨミ☆ラジ」（土曜午前7時、全8回）が11日、スタートした。

同番組はラジオ放送を持たない同局の“念願のラジオ番組”という位置づけ。昨年9月に終了した朝の情報番組「す・またん！」でメインMCを務め、現在はアナウンスセンターで管理職として勉強中の虎谷アナがメインパーソナリティーに起用された。

虎谷アナは「『ラジオやりたいんですよねぇ、でも、ytvってラジオないんですよねぇ』とこれまで言い続けてきたのですが、ある日突然、ご縁をいただき、この企画が舞い込んできました。本当に、人生何があるかわかりません。アナウンサー同士でプライベートや仕事のことを話す、というコンテンツは意外と少なく、私自身も楽しみながら、さまざまなアナウンサーの魅力をお伝えできたらと思います。期間限定ではありますが、どうぞお付き合いください」と意気込んだ。

初回ゲストは3月30日に始まった朝の情報番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」のメインMC西山耕平アナ。同じアナウンサーながらも、これまで番組での共演経験がなく、がっつりとトークをするのも初めてという2人が、冒頭からお互いの年齢差、そして他の地方でのテレビ局での勤務を経て読売テレビのアナウンサーとなった西山アナの経歴で大盛り上がり。

また、計15年もの間、朝番組に携わってきた虎谷アナが“朝番組ビギナー”の西山アナに「朝の起き方」や「お酒事情」、「過去の失敗談」などさまざまな秘話、そして朝番組を卒業して視聴者目線から朝番組を見た時の「気付き」を語る。

2週目以降のゲストは、同じく「じゅーっと！」でメインMCを務める林マオアナ、中村秀香アナ、そして昨年4月に同局に入社し、アナウンサー2年目を迎えた藤岡宗我アナ、増田陽名アナ、吉澤真彩アナらが週替わりで登場予定となっている。