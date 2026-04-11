「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.教えるときに、特に気にかける必要がある子どもの特徴はありますか？

――書き方講座を見ていると、田丸さんは「この子にはちゃんとついて教えないと」「丁寧に見てあげなきゃ」という子を見抜いている気がします。そういうとき、どんな特徴の子を重点的に見るようにしていますか？

「手が止まっている子」は必ずいる

田丸雅智氏（以下、田丸）：基本は、手が止まって悩んでいる子ですね。

本来はどんどん進んでいる子にもさらに飛躍できるような声かけもしたいんですけど、講座ではまず「全員が一定ラインに達する」ことを優先したい。

だから、進みが遅れているというよりも「迷って止まってしまっている人の背中を押す」という感じです。

――田丸さんに質問をしてくるわけじゃなく、ただペンが止まっている、みたいな？ いわゆる「大人しくていい子」な日本人がやってしまいがちですよね。

田丸：まさにそれです。特に日本人の特性として、詰まっても手を挙げないことが多い。

「詰まってる人、手を挙げてください」って言っても、手を挙げてくれる人はレアです。

だから基本は、こちらから声をかけにいきます。

静かな子が出している「助けて」のサイン

田丸：ただ、誰にでも声をかけると邪魔になるし、声をかけてほしくない人もいるので、まず分かりやすいサインを見るようにしています。

たとえば、

・ ペンが止まっている

・ 少しずつしか書けていない

・ 表情が険しい／首をかしげる

・ 視線が泳ぐ

・ 手元と紙に没入できていない

……こういう状態はすぐ分かります。

ただ「考えて止まっている」のか「思考停止で止まっている」のかは見極めが必要なので、雰囲気を見た上で、最後は話しかけて反応で判断するようにしていますね。

――『小学生でもできる言語化』の中で、「失敗しても、間違っていても大丈夫」と何度も繰り返し伝えられているのは、こういった子どもが多いからなんですね……！ たしかに、子どもの考えを否定せずに伴走してくれる存在は、子どもにとって重要な気がします。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）