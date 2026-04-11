◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が始まり、昨年の日本オープン覇者の片岡尚之（２８）＝ＡＣＮ＝は最下位で出て５バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの７５とスコアを落とし、通算１５オーバーでホールアウト。暫定８７位で予選通過は絶望的となった。

片岡は第２ラウンド後、日本の報道陣の取材に応じた。２バーディー、６ボギー、４ダブルボギーの１２オーバーの「８４」と洗礼を浴びた前日のラウンド後に「やる気ゼロ」と発言したことについて、自ら謝罪した。

「反省しました。本当にプロとして、いろんな方に失礼だったなと思うので。本当に申し訳ないという気持ちがあるっていうことを、記事に書いておいてください。本当にやる気ゼロでやるわけではもちろんなくて。ちょっとあれだけ（スコアを）打ってパニクって。プロワーストスコアだと思いますし、びっくりしちゃった」と前日の自身の異常な精神状態を説明しつつ、お詫びの言葉を口にした。

前夜、食事をしながらネットニュースで自身の言葉が見出しになっているのを目の当たりにし「たくさんの方に不快な思いをさせたというのは、事実としてある。そのへんも反省して、言動と行動はプロなんで、もっともっとしっかりしていかないといけない。１２時間くらい、昨夜から今朝まで見つめ直していました」と揺らいだ胸の内を明かした。

最下位の９０位で迎えた第２ラウンド。どういうマインドでスタートしたかを問われると「８個くらいバーディーをとって、予選通過しようと思って回りました。出だし（１番で）バーディーだったので、もしかしたらあるかなと思ったけど、なかなかうまくいかなかったですね」と苦笑い。

オーガスタで足りないと思った部分は「一番は飛距離。ここから毎年、毎年飛距離を伸ばしていけるように頑張りたい」と自身の課題を実感した。日本ツアー屈指のパット巧者も初めて対じした硬く、速く起伏の激しい「ガラスのグリーン」には戸惑った。「本当、今回はグリーンを外したらすぐボギーになったので。なかなか日本だと寄せワンできない場面がないというか。外しても寄せワンでパーをとれると思ったら、ほとんどとれなくて。それだけすごい難しいセッティングが、グリーンとかグリーン回りにあるんだなと感じました」と肩を落とした。