「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。その中から「あたらしいともだちとなかよくしよう」という項目を取り上げる。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「譲り合いができない」悩み

年長の息子さんがいるママさんと話す機会があった。

話を聞くと、息子さんのともだち関係で悩みがあるそうだ。

「最近、新しい幼稚園に転園したんだけど、

早速、おともだちと譲り合いができていないという連絡をもらっちゃって……。」

問題はそれだけでは終わらず、

鉛筆を取り合いになってしまい、おともだちの顔にペン先があたって傷つけてしまったらしい。

親としては、言い訳の余地はない。完全にこちらの問題だとそのママさんは話していた。

後日、幼稚園のイベントで相手のご家族に直接謝罪する機会をもらったそうだ。

トラブルのことを聞いても、何も話さない

そのママさんは、今後そのようなトラブルを防ぐために、幼稚園の帰宅後、息子さんに今日の様子を詳しく聞くようになったそうだ。

でも、ほとんど話さない。話したとしても断片的で、どこまで本当なのかもわからない。

その様子を見て、ひとつ気づいたことがあったそう。

それは、子ども同士の関係は、親からはほとんど見えないということだ。

どれくらい深刻なのか。

どちらに非があるのか。

どんな気持ちでその行動をしたのか。

親は断片的な情報しか持っていないまま、判断しようとしてしまう。

だからこそ、良かれと思ってしたアドバイスが、的外れになることもある。

ここが、かなり厄介なポイントなのだと思う。

ともだちと仲良く過ごす土台をつくろう

そのママさんは、まず「ともだちと仲良く過ごす土台」を作れる力を身につけてほしいと考えた。

そこで活用してくれたのが、小学校入学前後から知っておきたいルールや習慣を93個紹介している本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』である。そのなかには、「あたらしいともだちとなかよくしよう」という項目がある。

・なまえを きいて みよう。 「おなまえは なんて いうの？」 ・たんじょうびを きいてみよう。 「たんじょうびは いつ？」 ・すきな あそびを きいてみよう。 「なにを して あそぶのが すき？」 ・いっしょに あそぼうと さそってみよう。 「いっしょに あそばない？」 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）

そのママさんは、「ともだちと仲良くするために必要な具体的な方法が紹介されているのがいいよね」と話していた。友好なともだち関係は、「相手に寄り添った一言」から生まれるのかもしれない。

長い人生を生き抜くなかで、「周囲の人とトラブルなく過ごす」というのは必須の力だ。

ただ、それは「やさしくしなさい」と言われて身につくものではない。

どう動けばいいかを、具体的に知っているかどうかで決まる。

だからこそ、感覚や根性に任せるのではなく、

「何をすればいいのか」を子どもが理解できる形で伝えることが必要だ。

それが結果的に、どこへ行っても困らない人間関係の土台になっていくのだ。