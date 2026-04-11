長崎県松浦市教育委員会は１０日、同市・鷹島沖の海底で発見された鎌倉時代の元寇（げんこう）船の木板に、元（モンゴル帝国）の年号「至元十二年」（１２７５年）が墨書されているのを確認したと発表した。

元の２度目の来襲（弘安の役・８１年）の６年前にあたり、専門家は「年代的に元寇船であることを裏付ける貴重な文字資料」と評価している。

弘安の役では、中国南部・江南地方などから押し寄せた元寇船約４４００隻が鷹島沖で暴風雨に遭い、壊滅したとされる。

木板は２０２３年に水深約１８メートルの海底で見つかった３号船の船倉から、翌２４年１０月に確認された。縦１２センチ、横２５・２センチ、厚さ０・９センチのスギ属の板とみられ、左右の上端に穴があった。赤外線撮影した文字を、佐伯弘次・九州大名誉教授（日本中世史）と舩田善之・広島大准教授（モンゴル帝国史）が解読。「至元十二年」のほか、「無荒」（乱れていない）や「更次」（輪番）とみられる漢字などを確認した。

木板は釘（くぎ）で船内に打ちつけられていたとみられ、市教委は軍の高官に出された公文書の内容や、兵士や船員への注意事項などを掲示していた可能性があるとしている。

至元１２年は、元による最初の来襲・文永の役（１２７４年）の翌年。この頃、元は江南地方で中国の王朝・南宋を攻略中で、舩田准教授は「南宋の軍船を元軍が接収して使っていた可能性がある」と指摘している。

木板は２８日から５月１０日まで、松浦市立埋蔵文化財センターで公開される。