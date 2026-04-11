舞台で活躍の吉田優花、『週プレ』で魅せた艶やか黒ランジェリーグラビア♡

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吉田優花が、4月6日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』16号グラビアに登場！

吉田優花 ©押尾健太郎／集英社

【プロフィール】
吉田優花（よしだ・ゆうか）
2003年7月20日生まれ　東京都出身
身長160cm　B88 W64 H89
血液型＝A型
特技＝テニス
趣味＝ドライブ
女優として舞台を中心に活動中。最新DVD『清純プリンセス』（ラインコミュニケーションズ）が大好評発売中。
公式X【@Yuka_Yoshidaa】公式Instagram【@yuka_.gram】

　今号の『週プレ』は、今週の週プレは、これぞ最強ボディ！髙野真央の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、
25歳の誕生日目前・上西 怜を撮り下ろし、麻倉瑞季の春らんまんな最新グラビアも！　などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

　その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】吉田優花写真集「花がひらく、その時に。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月6日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】吉田優花写真集「花がひらく、その時に。」©押尾健太郎／集英社

＜特集情報＞

「包むもの不足」でコンビニ、スーパーから定番商品が消えるXデーほかワイド特集・イラン戦争物流クライシス、世代別価値観アンケート・令和8年、働く大人の新常識、超実用！インフレ生活サバイバル術も要チェック！　などなど・・・

『週刊プレイボーイ』16号は4月6日に発売！

週刊プレイボーイ16号（4月6日 月曜発売）