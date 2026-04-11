舞台で活躍の吉田優花、『週プレ』で魅せた艶やか黒ランジェリーグラビア♡
吉田優花が、4月6日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』16号グラビアに登場！
【プロフィール】
吉田優花（よしだ・ゆうか）
2003年7月20日生まれ 東京都出身
身長160cm B88 W64 H89
血液型＝A型
特技＝テニス
趣味＝ドライブ
女優として舞台を中心に活動中。最新DVD『清純プリンセス』（ラインコミュニケーションズ）が大好評発売中。
公式X【@Yuka_Yoshidaa】公式Instagram【@yuka_.gram】
今号の『週プレ』は、今週の週プレは、これぞ最強ボディ！髙野真央の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、
25歳の誕生日目前・上西 怜を撮り下ろし、麻倉瑞季の春らんまんな最新グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】吉田優花写真集「花がひらく、その時に。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月6日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
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