久保建英が、今節で83日ぶり公式戦復帰へ!! ソシエダ監督「走りでも最高速度に到達している」
ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督が10日、ラ・リーガ第31節アラベス戦(11日)に向けた記者会見に出席し、MF久保建英の83日ぶりの公式戦復帰に向けて「プレーできるはずだ」と前向きな見通しを述べた。バスク地方の地元紙『ノティシアス・デ・ギプスコア』などが伝えている。
久保は1月18日のバルセロナ戦で敵陣にスプリントをした際、左ハムストロング肉離れの重傷を負い、プロキャリアで初めて筋肉系トラブルによる長期離脱を強いられた。その後は一時日本でリハビリを行った後、2月下旬に個人練習、3月下旬にチーム練習を開始。第2次森保ジャパンでは初めて日本代表への帯同もせず、慎重に復帰プログラムを進めていた。4日の前節・レバンテ戦では久々にベンチ入りしたが、出番はなかった。
マタラッツォ監督は会見で久保について問われ、「先週は15分と言ったが、今はそれ以上いけるコンディションだ。というのもさらに1週間しっかりと良いトレーニングを積み、走りにおいても自身の最高速度に到達している。コンディションは良好だと感じているし、アラベス戦でプレーできるはずだ」と述べた。
ソシエダは今節を終えた後、18日にはコパ・デル・レイ決勝のA・マドリー戦を控えている。久保は自身キャリア初のタイトルに期待がかかる。
久保は1月18日のバルセロナ戦で敵陣にスプリントをした際、左ハムストロング肉離れの重傷を負い、プロキャリアで初めて筋肉系トラブルによる長期離脱を強いられた。その後は一時日本でリハビリを行った後、2月下旬に個人練習、3月下旬にチーム練習を開始。第2次森保ジャパンでは初めて日本代表への帯同もせず、慎重に復帰プログラムを進めていた。4日の前節・レバンテ戦では久々にベンチ入りしたが、出番はなかった。
ソシエダは今節を終えた後、18日にはコパ・デル・レイ決勝のA・マドリー戦を控えている。久保は自身キャリア初のタイトルに期待がかかる。