ムルーアが20周年記念プロジェクトを始動　第1弾では韓国発「オープニングプロジェクト」とのコラボアイテム発売

マークスタイラー（MARK STYLER）による「ムルーア（MURUA）」が、ブランド20周年を記念し、アニバーサリープロジェクトを始動した。現在、同プロジェクト内のコラボレーション企画の第1弾として、韓国発のストリートブランド「オープニングプロジェクト（Opening Project）」とのコラボレーションアイテムを通販サイト ランウェイチャンネル（RUNWAY channel）およびゾゾタウン（ZOZOTOWN）で予約販売している。なお、ムルーアの店舗では4月22日から取り扱う。

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同プロジェクトでは、ブランドやアーティストとのコラボ企画を用意。第1弾のオープニングプロジェクトのほか、日本とポーランドにルーツを持ち、ワルシャワを拠点に活動するアーティスト リア・キムラ（Lia Kimura）や、アーティストのとんだ林蘭が参加する。オープニングプロジェクトとはTシャツ1型、キャップ2型を、リア・キムラとはワンピース、シアートップス、スカーフ、トートバッグを、とんだ林蘭とはシアートップス、プリントスカート、シアーソックス、トートバッグをそれぞれ製作する。

また、コラボ企画のほか、復刻商品の発売、周年記念ショッパーの配布などさまざまなコンテンツを実施予定。詳細は追って発表される。

◾️コラボレーション企画 スケジュール

・第1弾 Opening Project

予約販売：4月2日（木）〜

発売日：4月22日（水）

・第2弾 発表前

・第3弾 LIA KIMURA

予約販売：6月上旬予定

発売日：7月上旬予定

・第4弾 とんだ林 蘭

予約販売：7月上旬予定

発売日：8月中旬予定