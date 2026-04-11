リーグ・アン 25/26の第29節 マルセイユとメッスの試合が、4月11日04:05にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。

マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、アミーヌ・グイリ（FW）、メイソン・グリーンウッド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。マルセイユのメイソン・グリーンウッド（FW）のアシストからピエールエメリク・オーバメヤン（FW）がゴールを決めてマルセイユが先制。

ここで前半が終了。1-0とマルセイユがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の48分マルセイユが追加点。メイソン・グリーンウッド（FW）のアシストからイゴール・パイシャオン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、49分、メッスのギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

72分、マルセイユが選手交代を行う。ピエールエメリク・オーバメヤン（FW）からアーサー・フェルメーレン（MF）に交代した。

81分、メッスは同時に2人を交代。ジェシー・デマンゲ（MF）、マキシム・コリン（DF）に代わりMbala Nathan（FW）、フォデ・バロトゥーレ（DF）がピッチに入る。

82分、マルセイユは同時に2人を交代。メイソン・グリーンウッド（FW）、クインテン・ティンバー（MF）に代わりハメド・トラオレ（MF）、トチュク・ナディ（MF）がピッチに入る。

87分、メッスが選手交代を行う。アルファ・トゥーレ（MF）からリュカ・ミシャル（FW）に交代した。

90分、マルセイユが選手交代を行う。イゴール・パイシャオン（FW）からイマド・アブデリ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分マルセイユに貴重な追加点が入る。アミーヌ・グイリ（FW）のアシストからハメド・トラオレ（MF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

そのまま試合終了。マルセイユが3-1で勝利した。

なお、マルセイユは45+2分にファクンド・メディナ（DF）に、またメッスは56分にマキシム・コリン（DF）、84分にコフィ・クアオ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-11 06:10:36 更新