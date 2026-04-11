4月15日（水）よる10時 第2話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。4月22日（水）放送の第3話に、山口馬木也、岩瀬洋志、遠藤久美子のゲスト出演が決定！

山口は、第3話の事件の舞台となる通天閣近くのジュエリーショップ「ジュエリーサトウ」のデザイナー・彫金師の辰雄を演じる。カズト探しのために店を訪れたルナ（波瑠）と涼子（麻生久美子）は、辰雄に通天閣と縁深い江戸川乱歩の名作「黒蜥蜴（とかげ）」にちなんだジュエリーをオーダーするが、実はこれが辰雄の最後の仕事だと告げられて……。

岩瀬は、「ジュエリーサトウ」の創業者の一人息子・佐藤信一を演じる。先代亡き後、同店は信一の叔父夫妻が継いでおり、信一は後継者として勉強中の身であるというが、その店で叔父が殺されてしまう。

遠藤は、バドミントンの元日本代表選手・七海さつきを演じる。バラエティー番組などにも出演する有名人のさつきだが、実は涼子と浅からぬ関係が……？

＜山口馬木也 コメント＞

この度、ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」でジュエリーデザイナーの辰雄を演じさせて頂きました。撮影期間は3日と短い時間ではありましたがスタッフや共演者の

皆さんと、心を込めてつくりました。

軽やかでスリリング、ヒューマンドラマでサスペンスと観る人によって形を変えるこのドラマ、最後まで見逃せない展開となってます。是非ご覧下さい！

＜岩瀬洋志 コメント＞

第3話にゲスト出演させていただき、とても光栄です。

今回「ジュエリーサトウ」の創業者の一人息子、佐藤信一を演じさせていただきました。信一はとても素直ですが、自分の考えを他人に相談できない未熟者です。それでも真っ直ぐに家族を思いやる信一のことが、演じて好きになりました。

第3話は僕たちが描く家族の絆が感じられる、ストーリーになっています。ぜひ皆さんにも感じていただけたら嬉しいです。

そして、謎解きを楽しんでください！

＜遠藤久美子 コメント＞

静けさの中に深い人間ドラマが流れる作品に関わらせていただけることを、大変光栄に思います。登場人物それぞれの抱える想いや過去の描写も繊細で、お二人の旅を通して少しずつ浮かび上がっていく心の揺れや、文学から紐解く痛快な問題解決も見所なので、視聴者としても楽しみな作品ですが、役者として、七海さつき役を大切に演じながら、観てくださる方の心に、そっと残る存在になれたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ、お楽しみください。

＜番組情報＞

原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社）

脚本：清水友佳子

音楽：Face 2 fAKE

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則

トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介

演出：丸谷俊平、明石広人

制作協力：トータルメディアコミュニケーション

製作著作：日本テレビ

番組公式SNS、ホームページ

・X：@getsuyakouro

・Instagram：@getsuyakouro

・TikTok：@getsuyakouro

・ホームページ：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/

★推奨ハッシュタグ #月夜行路

＜原作情報＞

『月夜行路』

四十五歳の誕生日、孤独な主婦の沢辻涼子は家を出た。偶然出会った美しいバーのママ・野宮ルナは、深い文学知識と洞察力を活かした推理で、かつての恋人への涼子の思いを言い当てる。最愛の彼はなぜ涼子のもとを去ったのか？二人が始めた元彼探しの旅先で、明らかになる秘密とは。涙のサプライズエンディング！

4月15日発売予定 講談社文庫

『月夜行路 Returns』

元彼探しの旅から戻った涼子が再びルナを訪ねたとき、店に届いた古いノートパソコン。誰が、何のために送ってきたのか。涼子は、パソコンを開くパスワード探しを手伝うことに。行く先々で事件に巻き込まれながら、パスワードを試していく二人。願いを込めた仕掛けに挑めるチャンスは、5回。鍵を握るのは、1冊の本。

4月22日発売予定 講談社

【秋吉理香子 プロフィール】

兵庫県出身。早稲田大学第一文学部卒業。ロヨラ・メリーマウント大学大学院にて映画・TV番組制作修士号取得。2008年、第3回Yahoo! JAPAN文学賞を受賞し、2009年に『雪の花』でデビュー。主な著作に『月夜行路』『悪女たちのレシピ』『終活中毒』『無人島ロワイヤル』『暗黒女子』などがある。