毎週土曜 あさ5時55分〜・毎週日曜 あさ7時30分〜放送の日本テレビ系「シューイチ」。

あす4月12日（日）OAの「シューイチ」内コーナー「シューイチプレミアム」に、December 10（ディセンバー・テン）が出演！

December 10は、ワン・ダイレクションの生みの親であるサイモン・コーウェル氏が選出した平均年齢17.8歳の7人組ボーイバンド。今年2月に開催したイギリスでのツアーのチケットはわずか1分で完売。さらに、先日都内で開催されたイベント参加の抽選倍率も20倍という今大注目のグループだ。

そのメンバー全員が今回初来日ということで、「シューイチ」の恒例企画「日本食ハジメマシ亭」にスペシャルゲストとして登場。

「日本食ハジメマシ亭」は、外国の方にまだ食べたことがない日本食を食べてもらい、どれが一番美味しいと思うのかを予想する人気企画。登場からアカペラでデビュー曲「Run My Way」を披露！素晴らしいハーモニーで皆を魅了しただけでなく、“サイモン・コーウェル”で繋がりがある!? ジェラードンのあのネタで、メンバーのクルーズとショーンがコラボするなど、大盛り上がり！

今回“初めての日本食”に挑戦するのは、ニコラスとジョン。ニコラスの好きな日本食を探るための質問タイムでは「苦手な食べ物は？」→「Onions（玉ねぎ）」、「“ヌメヌメ”した食感の食べ物は好き？」→「YES」と答えた。

そして選ばれた日本食は、たこわさ、はんぺん、イカの塩辛というラインナップ。この3つを試食するニコラスの様子に、他のメンバーも興味津々！ニコラスが食べて“一番好き”と選んだ日本食は一体どれなのか？

ジョンの“初めての日本食”のテーマは、日本のお菓子。「チョコレートが大好き！甘い物大好きだよ！」と“大の甘党”を宣言したジョンが一番好き！と選んだ日本の定番お菓子とは？

＜December 10＞

英オーディションドキュメンタリー番組から誕生した7人組ボーイバンド。

メンバーは、クルーズ、ダニー、ヘンドリック、ジョン、ジョシュ、ニコラス、ショーン。全員が高い歌唱力と演奏力を兼ね備え、7人で14種類以上の楽器を操る、いま最も注目される新世代グループ。