きのうは全国的に春の嵐になりましたが、きょうは西日本・東日本中心に晴れてお出かけ日和になるでしょう。ただ、季節外れの暑さになる所があり、黄砂も飛ぶ可能性があります。

きょうの最高気温は、北陸から北できのうと同じか低い所が多くなりますが、東北南部と関東から西の太平洋側を中心にきのうより高く、5℃以上高い所もありそうです。5月並み、6月並みの陽気の所が多く、静岡は28℃、東京は27℃と今年初の夏日になるでしょう。甲府も27℃と今年一番の暑さになる予想です。今年初めて全国の100か所以上で夏日になりそうですが、暑さの中心は関東です。熊谷（埼玉）は29℃、さいたま、秩父（埼玉）、宇都宮、土浦（茨城）は28℃と、真夏日一歩手前まで上がる所もあるでしょう。湿度が低くからっとした暑さですが、まだ体が暑さに慣れていません。水分補給など暑さ対策を心がけましょう。

【きょう11日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 :12℃ 釧路:11℃

青森 :13℃ 盛岡:14℃

仙台 :20℃ 新潟:17℃

長野 :21℃ 金沢:19℃

名古屋:23℃ 東京:27℃

大阪 :23℃ 岡山:25℃

広島 :24℃ 松江:21℃

高知 :26℃ 福岡:23℃

鹿児島:25℃ 那覇:26℃

黄砂が飛ぶ可能性もあります。きょうの昼過ぎにかけて関東から西の太平洋側を中心に、きょう夕方からあす朝にかけては東北南部から山陰にかけて飛来するタイミングがありそうです。まだヒノキ花粉がピークの所が多いですが、きょうはさらに花粉の飛びやすい条件も揃います。花粉症の方は症状が悪化するかもしれません。花粉症対策も万全に行いましょう。

きょうは、西日本、東日本を中心に晴れる見込みです。紫外線が強まってきていますので、外のレジャーは紫外線対策も必要になりそうです。一方、新潟は午前中、雨の所があり、北日本も日本海側を中心に午前中から雨や雷雨で、午後は山沿いを中心に雪に変わり、積もる所があるでしょう。瞬間的に30メートル前後の台風並みの暴風が吹き荒れて、横殴りの雨やふぶきの所がありそうです。

あすは本州を中心に晴れて、土日連続で夏日になる所があるでしょう。きょう荒れた天気になる北日本は、あす日中には峠を越えそうです。ただ、九州で夜に再び、雨が降り始める見込みです。

台風情報です。台風4号は、日本からだいぶ離れた南の海上を発達しながら西寄りに進んでいて、けさ、強い勢力になりました。今後も西寄りに進み、週明けには非常に強い勢力まで発達する見込みです。来週は小笠原諸島に影響が出る可能性があります。情報にご注意ください。