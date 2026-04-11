◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 5-3 中日(10日、バンテリンドーム)

阪神は10日の中日戦に逆転勝利。9回2アウトまでビハインドとされていたものの、代打起用された前川右京選手が逆転タイムリーを放ちました。

試合後のヒーローインタビューに登場した前川選手は「今年初ヒットがこのような形で(勝利に)貢献できたんで、めっちゃ嬉しかったです」と笑顔。前川選手はその言葉通り、逆転打を放って2塁に到達するとガッツポーズをくり返しながら喜びを爆発させました。さらに「今日お父さんとおばあちゃんもきてたんで、本当にいいヒットを見せられたかなと思います」とコメント。これには阪神ファンからも祝福の声援があがりました。

開幕1軍を逃すも、2軍で虎視眈眈と調整を続けていた前川選手。ここまでについては「いろんな先輩方から、めげずにしっかりコツコツ頑張るんやってことを言ってもらったんで。丁寧にしっかり自分のやるべきことをやってきてよかったかなと思います」と振り返りました。

さらに今後に向けても「まだヒット1本なので、これからコツコツ積み重ねていけるようにがんばります」と意気込み。「悔しい思い、たくさんしてるんで、ぶつけられるように1試合1試合全力で頑張ります」と宣言すると、ファンからも大歓声があがりました。