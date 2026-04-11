米男子ゴルフ・マスターズ

米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズが現地時間9日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で開幕した。恒例のパー3コンテストでは「世界で一番かわいい3パット」として、微笑ましい光景に反響が広がった。

ギャラリーの視線がグリーン上に向けられた。

パターを握りしめ、懸命にカップを狙っていたのは幼児だった。白いオーバーオールに緑のマスターズキャップを身に着け、集中して打つ。1打目が外れ、2打目もカップを捉えきれず、3打目でようやくカップイン。その瞬間、会場から拍手が沸き起こった。

参加していたのは、世界ランキング13位で、PGAツアーで4勝を挙げているゼップ・シュトラカ（オーストリア）の愛息。マスターズ公式Xが「世界で一番かわいい3パット」と綴って公開した映像は、海外ファンを虜にした。

「なんて可愛い男の子なの！」

「将来、すごいゴルファーになること間違いなし」

「その小さな子のおかげで、会場がなんとも素敵な空気感に包まれた」

「うわあ。彼は私と同じようにプレーしてる」

「今日は自分も何回かやらかしたけど、こんなにかわいいもんじゃなかった」

「何物にも代えがたい」

「マスターズのパー3コンテストは、こうあるべきだよ」

「子供ってやっぱ最高よね」

「ああああ、可愛すぎて耐えれない」

マスターズのパー3コンテストは、本戦前日の水曜日に開催される伝統的な名物イベント。選手の家族や恋人などが参加し、和やかなムードで行われる。



（THE ANSWER編集部）