ホロライブ・大空スバル、“娘”音乃瀬奏との『ココイチ』コラボが話題「店長になりました」
カレーハウスCoCo壱番屋の公式Xが11日までに更新。「ホロライブ」所属VTuber・大空スバルさん＆音乃瀬奏さんとのコラボキャンペーンがスタートすることを発表した。
【写真】ココイチ制服のスバルさんと奏さんがかわいい
公式Xは「【予告】＃ココイチホロライブ店開催 店長に大空スバルさん、新米店員に音乃瀬奏さんを迎え、全国のココイチでお楽しみいただけるキャンペーンが4/16（木）から始まります！」と告知し、ココイチで働くスバルさんと奏さんのかわいいコラボイラストを公開。奏さんは先輩のスバルさんを“ママ”と慕っており、奇しくも“親子”でのコラボが実現した。
ふたりもそれぞれのXで「ココイチホロライブ店の店長になりました」「ココイチホロライブ店期待の新人になりましたー！！」と喜びの声をポストしている。
今回のコラボを知ったファンからは「がんばれスバル店長」「人生初のココイチ、行かせていただきます」「採用おめでとうなでちゃん」「店長怒鳴らせないようにね」などの反響が集まっている。
引用：「カレーハウスCoCo壱番屋公式（ココイチ）」X（＠curryichibanya）
【写真】ココイチ制服のスバルさんと奏さんがかわいい
公式Xは「【予告】＃ココイチホロライブ店開催 店長に大空スバルさん、新米店員に音乃瀬奏さんを迎え、全国のココイチでお楽しみいただけるキャンペーンが4/16（木）から始まります！」と告知し、ココイチで働くスバルさんと奏さんのかわいいコラボイラストを公開。奏さんは先輩のスバルさんを“ママ”と慕っており、奇しくも“親子”でのコラボが実現した。
今回のコラボを知ったファンからは「がんばれスバル店長」「人生初のココイチ、行かせていただきます」「採用おめでとうなでちゃん」「店長怒鳴らせないようにね」などの反響が集まっている。
引用：「カレーハウスCoCo壱番屋公式（ココイチ）」X（＠curryichibanya）