人材育成・組織強化のサポートを専門とし、ビジネスメディアを中心に今最も注目されている起業家・坂井風太さんと、YouTubeチャンネル登録者数200万人を誇る大人気お笑い芸人「バキ童」ことぐんぴぃさん。

【画像】「とにかく意識が高い」人たちについて語るぐんぴぃさん。

異色のコンビが、会社や仕事にまつわる「理不尽」の対処法を指南するビジネス書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』は、文芸評論家・三宅香帆さんも「悩める社会人の必読書」と絶賛！

書籍の刊行を記念して、久々の再会を果たしたお二人の対談をお届けします。

（全2回の1回目／2回目を読む）



坂井風太さん、ぐんぴぃさん ©平松市聖／文藝春秋

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エンタメの先に「学び」がある

ぐんぴぃさん（以下、ぐんぴぃ） お久しぶりでございます。いやいや、嬉しいですね！本になったんですね。

坂井風太さん（以下、坂井） これは本当にいい本なんですよ！

ぐんぴぃ 「いいツボ」みたいな（笑）。胡散臭く言うのやめてくださいよ。

坂井 私もビジネス書はたくさん読みますけど、ビジネス書って「勉強しなきゃ」と思うから、読むと疲れるじゃないですか。だけどこの本は、ぐんぴぃさんのエピソードのおかげで、肩肘張らずに読めるというか。「勉強するぞ！」という感じで読まなくてもいいんですよ。

一方で、理論の解説や「具体的にこうすればいい」という解決方法も書いてあるから、ビジネス書としての新境地が拓けた。今までにないものを作れたのがすごく嬉しかったんです。

ぐんぴぃ エンタメの先に学びがあったらいいですよね。

坂井 そうそう。“エンタメのコーティング”がないと学びにくいじゃないですか。

ぐんぴぃ うーん。正直そうですね。

坂井 エンタメのコーティングをした上で、学びになることをものすごく硬派に書いている。

ぐんぴぃ いろんな悩みを言語化しているんですよね。僕は、最初の方に出てくる「過剰適応」の話（『理不尽仕事論』#4「誰にも嫌われたくない」という現代病）が印象に残っています。人から求められたことをやってあげたいと思ってしまう――僕の場合だと「バキ童」が求められているから、そういうキャラクターを演じなきゃ！と必要以上に思ってしまう。でも、そんな悩みを「それは◯◯という理論があって……」「その悩み、昔の人はもう悩み終わってます！」と解決していくのが面白いなと思いましたね。

坂井 そうなんですよね。だから私は、「悩んでいるのは自分だけじゃない」ということを伝えて、読者の方を勇気づけられればと思ったんですけど……多分この本を買うのは“肩肘界隈”の方だと思うんですよ。

ぐんぴぃ 来た！肩肘界隈！

働くのキモチイイーー↑

坂井 “肩肘界隈”って、確か最初の頃に、ぐんぴぃさんが私に対して「あ！肩肘界隈の人ね」と言って、急に生まれた造語じゃないですか。

ぐんぴぃ あははは！確かに確かに。そういえば説明がなかった。

坂井 肩肘界隈って何なんですか？

ぐんぴぃ 「肩肘張ってビジネスやりまっせ」「私は会社のために働いています」みたいな人たち。

坂井 どこで見た人たちですか？

ぐんぴぃ あぁ〜なんか、高いビルとかで。

坂井 高いビル……？

ぐんぴぃ 高いビルのエレベーターを上がったらいる人ですよね、うん。

坂井 え、何それ……？（笑）

ぐんぴぃ 例えば「◯◯◯◯（某オフィスビル）」っていう、“新しく出来た廃墟”と言われている場所。訳わかんないイルミネーションの中にでっかいエスカレーターがバーン！と走っていて。「とにかく意識が高いんだな」っていう世界観。

坂井 取引先の企業もいくつか入ってるビルだからツッコミづらいなぁ……。でもわかりますよ。

ぐんぴぃ 肩肘張って自分の隙を見せず、「学んで学んで学んで学んで学んでまいります」みたいな人ばっかり。芸人の僕からしたら、「ずっとそんなんじゃ大変じゃないですか？」っていう人たち。

坂井 僕は肩肘界隈ですか？

ぐんぴぃ あなたは肩肘界隈です（即答）。肩肘界隈の貴公子。

坂井 私のどこが肩肘を患ってます？ 教えてほしいです。

ぐんぴぃ いやいや、どこがって……（笑）。「どんどん上昇していきましょうよ」みたいなところがあるじゃないですか。「今に満足しないで、どんどん上に行きましょうよ！」「え、仕事が辛い？ もっと働けや!!」「働くのキモチイイーー↑」

坂井 僕じゃない人と話してたんじゃないですか？（笑）

自己啓発スギちゃん「意味があること言うぜぇ」

坂井 僕が一番好きなのは、思索にふけることなんです。思索にふけりながら河原で散歩することが一番楽しい。でも、世間から“肩肘”を求められていることはすごくわかる。

ぐんぴぃ そう、求められちゃってると思います。

坂井 自分の出演するYouTubeを観ると、全部“肩肘顔”をしてるからしんどくて。

ぐんぴぃ してるしてる！ 意味があること言うぜぇ。

坂井 そんなスギちゃんいないって（笑）。自己啓発スギちゃん。

ぐんぴぃ 意味がないことは言わないんだろうなっていう（笑）。

坂井 立ち回り的に、どうやったら情報を整理して役に立つ形で視聴者の方にお届けできるかを考えているから、出演した動画のサムネイルの顔が全部キリッとしてる。“肩肘の概念”にされているんです。

余談ですが、「NewsPicks」のある動画では、収録当日に胃が痛すぎて、胃薬を大量に飲んで出演したんですよ。そうしたらサムネの気迫がすごいことになっていて、しかも後ろに緑の炎みたいなのも燃えている。

コメントで「怒ってる」と書かれているんですが、それは違う。めちゃくちゃ汗もかいているんですけど、これは情熱を持っているのではなくて「胃が痛い!!」。あれは“胃が痛いサムネ”なんです。

〈「じゃあもう飛び込もうと」ぐんぴぃ（36）に『いいキスしないと死んじゃうドラマ』出演を決意させた、「令和ロマン」くるま（31）の“最強すぎる一言”〉へ続く

（坂井風太,ぐんぴぃ）