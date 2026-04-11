〈《YouTube登録者数200万人》「バキ童」というキャラクターを演じなきゃ！と思ってしまい…ぐんぴぃ（36）の苦悩を見事に解決した“悩める社会人の必読書”とは？〉から続く

人材育成・組織強化のサポートを専門とし、ビジネスメディアを中心に今最も注目されている起業家・坂井風太さんと、YouTubeチャンネル登録者数200万人を誇る大人気お笑い芸人「バキ童」ことぐんぴぃさん。

【画像】ぐんぴぃさんのブックオフ店長時代について語る、ぐんぴぃさんと坂井風太さん。

異色のコンビが、会社や仕事にまつわる「理不尽」の対処法を指南するビジネス書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』は、文芸評論家・三宅香帆さんも「悩める社会人の必読書」と絶賛！

書籍の刊行を記念して、久々の再会を果たしたお二人の対談をお届けします。

（全2回の2回目／1回目から読む）



坂井風太さん、ぐんぴぃさん ©平松市聖／文藝春秋

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肩肘界隈に必要なのはプレイフルネス=遊び心

坂井風太さん（以下、坂井） “肩肘界隈（ぐんぴぃの造語で「肩肘張って生きているビジネスパーソン」の意）”の人たちの問題点は、「楽しめばいいじゃん！」というものも楽しまないこと。前職では「プロフェッショナルは感情が一定」と言われていたんですよ。喜びもせず悲しみもせず、淡々とやって成果物を出すのがプロ。でも、そんなことある？ これも肩肘の呪縛だと思っています。

ぐんぴぃさん（以下、ぐんぴぃ） 肩肘界隈の人は楽しく働いていない感じがします。ビジネスメディアをずーーっと見て、「課金課金！」みたいな。

坂井 職場における「プレイフルネス」という概念、「遊び心」についての研究があるんですよ。「心理的安全性」という、簡単に言うと「意見を言い合える職場の方が創造性が上がる」といったことを指す言葉がありますが、プレイフルネス=遊び心を持っている人がいると、この心理的安全性が発動すると言われています。プレイフルネスにはいくつか要素があって、1つ目が「即興性を楽しむ」。

ぐんぴぃ なるほど。プランは考えるけれども、「出たとこ勝負」の部分も幅として持っておくという。

坂井 そうなんです。この本の元になったラジオも、最初の頃はちょっと準備しすぎちゃったんですよ。それをスタッフの方に指摘されて「確かに」と。そこからはあまり準備しなくなったというか、実際はすごくしていたのですが、あえて準備してきたものを捨てていたんです。即興性がないとやっぱり面白くならないから。

「キモシェアハウス」的「異質性」を面白がる

坂井 2つ目が「異質性」。異質性というのは、例えば「キモシェアハウス（ぐんぴぃ、ガクヅケ・木田、レンタルぶさいく、プロポーズ・ならた、ピーター博士らがかつて同居していたシェアハウス）」みたいな訳のわからない人たちを見たときに、面白いと思えるかどうか。

ぐんぴぃ ああ、私が住んでいた場所ね。

坂井 「おもしれー！」と言えるかどうか。

ぐんぴぃ とんでもあや（SMA所属のピン芸人。『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』の決勝ネタ「男とっかえひっかえ」が物議を醸した）を見て、面白いと言えるかどうか。

坂井 私は仕事で毎年2000人ぐらいの方と話すのですが、たまにマジで斜に構えている人がいるんです。「うちの会社はクソなんで」みたいなことを、みんながいる前で言っちゃう。僕、毎回それに興奮してしまって。「いいじゃん！」と。

ぐんぴぃ はははは！

坂井 それ自体は良くないからちゃんと注意するのですが、でも「いいね、どうしてこうなっちゃったのかな」とずっと気になってしまう。意味がわからない人を面白がるというのが、異質性。

ぐんぴぃ 切り捨てずに、「この人も何かあるんだろう」と思うということですね。

「真剣」であっても「深刻」になるな

坂井 3つ目が「自分で自分の職場を明るくする（他者指向性）」です。

ぐんぴぃ へえ、「自分で自分の機嫌を保つ」とかは聞きますけど。

坂井 それとも近いです。これは本当に大事だと思うんですけど、心理的安全性のような難しい言葉を使う前に、「お前、マジで笑顔でいろよ」という人がたくさんいるわけですよ。この本でも職場におけるユーモアについて触れていますけど、会議で自分が一番役職が上ならば、ちょっとおどければいい。「職場が暗いなら自分から明るくしに行こうぜ」というのがプレイフルネスの3つ目の要素なんです。

ぐんぴぃ 遊び心があると、実は生産性が上がることにも繋がるよということなんですね。

坂井 4つ目が「パズル思考」。問題解決志向性です。

ぐんぴぃ 諦めたり「もう最悪だよ」と思うんじゃなくて、「ワクワクすっぞ！」って考える。

坂井 以上の4つの要素、（1）即興性を楽しむ、（2）異質性、（3）自分で自分の職場を明るくする、（4）パズル思考が大事。だから肩肘界隈の人に言いたいのは、「まずは肩の力を抜こうぜ」ということ。あと、「真剣であっても深刻になるなよ」。「真剣」と「深刻」は違うじゃないですか。

ぐんぴぃ いいこと言いますねぇ〜。

ぐんぴぃはブックオフで「プレイフルネス」していた

坂井 「楽しくやろうぜ」「新しいことやろうぜ」という遊び心がないと、いいものなんて作れないと思うんですよ。

ぐんぴぃ 意外と無視されてきたことかもしれないですね。

坂井 どうして無視されてきたんだと思います？

ぐんぴぃ 目先のことを考えるからですかね。「楽しいことをするよりも、もっとやることがあるだろう」と。

坂井 私の仮説は「そういうふうにして成果を出している先輩を見たことがないから」。ぐんぴぃさんが昔ブックオフで働いていた時に、エロ漫画を大量に仕入れて売っていたのは「プレイフルネス」しているじゃないですか。それは遊び心だと思うから。

ぐんぴぃ 俺、プレイフルネスしてたのか。

ぐんぴぃの『デスキスゲーム』出演を後押しした言葉

坂井 ぐんぴぃさんは、この本をどういう人に読んでもらえたら嬉しいですか？

ぐんぴぃ 芸人仲間も読んだらいいと思いますけどね。どんな人にでも伝わる話だし、誰が読んでも面白いと思うので。

そういえばNetflixの『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』という番組のオファーがあって受けるかどうか悩んだ時に、本にも登場する、令和ロマンくるまの「やらない後悔よりやって大成功」という言葉を思い出して、じゃあもう飛び込もうと。坂井さんとラジオでこの話をしていなかったら、断っていたかもしれないです。

坂井 私はやっぱり読んだ人を元気づけたいという思いがあるんです。僕は、肩肘界隈の人が悪いとは思っていなくて。でも肩肘であることによって、部下や同僚の遊び心を奪っていないだろうか、と。それによって「こういう生き方じゃないとダメだ」と肩肘の思考になりすぎて悩んでいる人を救いたいと思ってます。

ぐんぴぃ 『SLAMDUNK』でいうと、怖い安西先生に「もっと楽しくバスケしましょうよ」「楽しくバスケがしたいです」って言う。

坂井 仕事って基本的にはつまらないかもしれないですけど、どうやったら楽しくなるかを思い出せばいいだけじゃないですか。

ぐんぴぃ 楽しく仕事する方がいいですからね。

坂井 それを本当は一番伝えたいと思っていますね。だから仕事に悩んでいる人は、この本をぜひ読んでもらえればと思います。

本には「幻の#14」として書籍購入者限定の動画もついていて、コスパ主義、人生の局所最適主義、魚豊さんの漫画「ひゃくえむ。」、三宅香帆さんおよび令和人文主義、さらに松居一代さんがいかにすごいかといった話をしています。バリバリ働く方にも、肩肘界隈で悩みを抱える社会人にも、これから社会に出ていく学生さんにもおすすめの笑えて役に立つ一冊になっていますので、お守りを買うような気持ちでお手に取っていただければと思います！

ぐんぴぃ お願いします！

■プロフィール

坂井風太（さかい・ふうた）

1991年生まれ。早稲田大学法学部を卒業後、2015年にDeNAに入社。複数の事業部を経て子会社代表取締役に就任し、経営業務やM＆A業務に従事。同時にDeNAの人材育成責任者として独自の人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとDelight Venturesから出資を受けMomentorを設立。産業組織心理学の知見をベースに人材育成・組織強化のサポートを行っている。ビジネスメディアで活躍する"肩肘界隈（「肩肘張って生きているビジネスパーソン」の意）”の住人かつ、重度のお笑い好き。ぐんぴぃのYouTube「バキ童チャンネル」の古参ファンでもある。

ぐんぴぃ

1990年生まれ。青山学院大学経営学部卒業。大学の落語研究会で出会った土岡哲朗と、2017年にお笑いコンビ「春とヒコーキ」を結成。2019年、街頭インタビューをきっかけに「バキバキ童貞」として世界的にバズり、一躍時の人となる。現在は登録者数200万人を超える自身のYouTube「バキ童チャンネル」を軸に、テレビ、ラジオ、舞台など多方面で活躍中。大学卒業後、芸人になる前の数年間はブックオフの店長を務め、独自の経営戦略によって店舗売上全国1位を達成した実績を持つ。

（坂井風太,ぐんぴぃ）