〈「逃げ出した人は、ボコボコにされて連れ戻された」裏切り者には凄惨なリンチも…女性を“風俗漬け”にする違法スカウトグループのヤバすぎる実態〉から続く

警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む、この地獄のような組織の実態とは――。

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ここでは、組織の実態に迫ったルポルタージュ『捕食 欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の闇』（著＝清水將裕・日本橋グループ＊、講談社）より一部を抜粋。組織内で使われている「闇アプリ」について紹介する。（全5回の2回目／3回目に続く）



写真はイメージ ©maruco/イメージマート

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警察にマークされないよう注意…スカウトした女性への対応ルール

アプリ内では、スカウトした女性に対応する際の、基本的なルールについても細かく列挙されている。

〈・女の子が嫌がる行為は絶対にしない ・働いている女の子に対し優しくする ・相談・悩み事などがある場合はしっかり聞いてあげる ・どんな時でも女の子の味方でいる ・無理やり働かせたりお金を貸したりしない ・モチベーションを上げてあげる ・女の子との連絡をマメにとり関係を築く 女の子に対し自分との関係性にメリットがあると思わせる事が大切です。〉

女性に最初に声をかける際には、スカウトとは名乗らず、極力、人材派遣業や営業などと伝えるように推奨している。

女性と連絡を取り合うようになってからも、人間関係がきちんと構築できた段階で風俗店などを紹介するように勧めている。関係を築く前に紹介するとトラブルになりやすく、警察の介入を招くリスクも高まるという。

佐伯も言っていたように最近は路上での声かけだけでなく、SNSでの紹介というケースも多くなっている。現状ではSNSを利用したスカウト行為で立件された例はほとんど確認されていないというが、取り締まりが厳しくなっているので、警察にマークされないよう注意を怠らないように、と呼びかけている。

なかにはすでに子どもがいる女性もいるため、歌舞伎町周辺の託児所も多数紹介されている。24時間態勢で子どもを預かってくれる施設もあり、こうした施設を風俗嬢に紹介することはスカウトへの信頼を高めることに繫がるのだ。

「顔写真付きランク表」「スペック」…根底には人身売買的な意識

アプリ内には、女性の顔写真付きランク表も掲載されている。有名なソープランドなどの風俗店やキャバクラを例に挙げて、このクラスの女性ならランク5の店、このクラスはランク6など詳細にランク付けしている。

顔写真を掲載しているのは、現場スカウトが女性を勧誘する際にどのくらいのランクか分かりやすいように例示するためだが、写真の当事者の女性には無断で掲載しているという。

「スペック」というワードも多く出てくる。

これはスタイルを表す指標のひとつで、身長から体重を引いた数値である。たとえば、身長160センチで体重が45キロなら、スペックは115となる。この数値も、風俗店の紹介先を決める際に大きな要素となる。最近は、とにかく痩せていて胸が大きいタイプの女性の需要が多いというが、スタイルがさほどでなくても、写メ日記などで店の宣伝に貢献したりSNSで発信力のある女性も好まれるという。

女性を商品として見て値段をつけているようなもので、根底には人身売買的な意識が付きまとっている。

「スペ（スペック）が高い子をゲットできると、それはスカウトとしてはテンション上がりますよ。うまくいけば、その子が高級店で働いてくれて、そこからウチらに来るバックも大きくなりますからね。ただ、スペの高い子はみんな取り合いなので、夜働きだしたとしても、その後に別のスカウトに声をかけられて移籍することもありますし、そういうリスクはありますね。夜に慣れている子だと、自分でスペがいくつとか分かっていて、向こうから『私はこれくらい』とか言ってくる場合もあります。まあ、普通に街を歩いていても、どの子だったらおカネになるかなというのは、つい見てチェックしてしまうのですが、そういうのはスカウトやっていればだんだん身についてきますよ」（現役メンバー）

〈「ヤギとの性行為で1億円」「富豪から超高額のおカネをもらえる」SNSで“海外売春の噂”が拡散…違法スカウトグループが女性を海外に斡旋するワケ〉へ続く

（清水 將裕,日本橋グループ＊／Webオリジナル（外部転載））