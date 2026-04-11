将来的には「コストコ」と「アウトレット」を接続？

山梨県と埼玉県を結ぶ高規格道路として両県で事業が進む「西関東連絡道路」（約100km）。その山梨県側の終端部では、既存のバイパス道路のICを「ジャンクション」に改築する事業が進められています。すでに地域に根付いた箇所が、その姿を大きく変えていきそうです。

【地図・写真で見る】これが「ジャンクション」に改修される予定のインターチェンジです

西関東連絡道路の終端となるのは、国道140号「甲府山梨道路」の桜井IC（甲府市桜井町）です。この道路は甲府盆地から山梨・埼玉県境の「雁坂トンネル有料道路」へと抜けていく山岳区間への入口となる高規格道路で、盆地の端からトンネルで山梨市の「フルーツ公園」方面に延びるバイパスです。将来的に西関東連絡道路の一部を構成します。

これに接続するのが、「新山梨環状道路」です。全長約43kmで甲府の都市圏をぐるりと囲む計画の道路で、すでに西部区間（中部横断道の一部）と南部区間、東部区間の一部が開通済み。現在は東部区間の（下落合〜（仮称）広瀬IC間、約5.5km）の建設が進められています。

北部区間もすでに大部分が事業化されており、南部・東部区間と北部区間の一部が西関東連絡道路につながることで、中部横断道から甲府、雁坂トンネル、埼玉県秩父市を経て、埼玉県深谷市の関越道 花園ICに至る高規格道路を構築する計画なのです。

桜井ICは現状、丘陵地を貫く大蔵経寺山トンネルから市街地の国道140号現道へと下りていく構造の高架橋ですが、これに新山梨環状道路（北部区間）がナナメに交わることから、「桜井JCT」として新たなランプを構築して両路線をつなぐ計画です。

ただ、この桜井JCTのランプ路の建設計画について、2025年度に事業期間が2029年度末までから1年間延長となりました。用地取得の遅れが原因ということです。

また現状、国道140号現道の十郎橋西交差点から、甲府山梨道路の大蔵経寺山トンネル内にまで及ぶ激しい渋滞が発生しています。新山梨環状道路と甲府山梨道路（西関東連絡道路）をつなぐ本ランプ路の整備は、周辺での渋滞の緩和にも寄与すると見込まれています。

ちなみに、新山梨環状道路の南部区間にある南アルプスICの目の前には、2025年4月に「コストコ 南アルプス倉庫店」がオープンしています。一方、西関東連絡道路の埼玉側の終端にあたる花園ICのすぐそばには「ふかや花園プレミアム・アウトレット」が立地しています。両路線が接続することで、将来的には山梨のコストコと埼玉のアウトレットが直結される見込みです。