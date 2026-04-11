【本質】人生が充実する人がやっている“たった1つの選択”
毎日が充実している人は、何を意識しているのだろうか？
人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？
その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）
毎日が充実していないと思う理由
「やりたいことがないわけじゃない」
そう思っているのに、なぜか毎日は変わらない。
考えている時間はある。
情報も集めている。
それでも、一歩が踏み出せない。
あるいは逆に、
毎日忙しく動いているのに、どこか満たされない。
やるべきことはこなしているのに、「これが本当にやりたいことなのか」と違和感が残る。
この2つは、まったく違うようでいて、実は同じ問題を抱えている。
それは、「自分に合わないやり方で人生を進めている」ということだ。
多くの人は、「もっと努力すればいい」と考える。
足りない能力を埋めようとする。
しかし、それがかえって、人生を遠回りさせていることに気づいていない。
「自分が得意なこと」を自覚しよう。
まずは、「自分が得意なこと」を自覚できるようになろう。
話はそれからだ。
充実した人生を送るためには、すなわち本当にやりたいことをもっとやって、生きているという実感を増やすためには、夢を見ること（アイデアを生み出すこと）と、それを実行すること（アイデアを実現すること）の両方の力が必要なのだ。
おそらく、あなたもこの2つのうちの1つが得意なのではないだろうか。その一方で、もう1つが苦手で、それが足かせになっているはずだ。
人生では、弱点を改善することが必ずしも賢明な戦略になるとは限らない。あらゆる面で平均的であろうとするよりも、強みを活かすことで成功できる場合もある。――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より
つまり問題は、「やる気がないこと」ではない。
自分の強みと逆の動き方をしていることだ。
夢を見てさらなる高みを目指すことが得意なのか。
現実を見ながらコツコツ努力することが得意なのか。
まずは、それを見極める。
足りないものを埋めるより、
自分の強みをどう使うかを選ぶ。
それが、人生が充実する人がやっている、たった1つの選択だ。
（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）