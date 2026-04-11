毎日が充実している人は、何を意識しているのだろうか？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

毎日が充実していないと思う理由

「やりたいことがないわけじゃない」

そう思っているのに、なぜか毎日は変わらない。

考えている時間はある。

情報も集めている。

それでも、一歩が踏み出せない。

あるいは逆に、

毎日忙しく動いているのに、どこか満たされない。

やるべきことはこなしているのに、「これが本当にやりたいことなのか」と違和感が残る。

この2つは、まったく違うようでいて、実は同じ問題を抱えている。

それは、「自分に合わないやり方で人生を進めている」ということだ。

多くの人は、「もっと努力すればいい」と考える。

足りない能力を埋めようとする。

しかし、それがかえって、人生を遠回りさせていることに気づいていない。

「自分が得意なこと」を自覚しよう。

まずは、「自分が得意なこと」を自覚できるようになろう。

話はそれからだ。

充実した人生を送るためには、すなわち本当にやりたいことをもっとやって、生きているという実感を増やすためには、夢を見ること（アイデアを生み出すこと）と、それを実行すること（アイデアを実現すること）の両方の力が必要なのだ。 おそらく、あなたもこの2つのうちの1つが得意なのではないだろうか。その一方で、もう1つが苦手で、それが足かせになっているはずだ。 人生では、弱点を改善することが必ずしも賢明な戦略になるとは限らない。あらゆる面で平均的であろうとするよりも、強みを活かすことで成功できる場合もある。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

つまり問題は、「やる気がないこと」ではない。

自分の強みと逆の動き方をしていることだ。

夢を見てさらなる高みを目指すことが得意なのか。

現実を見ながらコツコツ努力することが得意なのか。

まずは、それを見極める。

足りないものを埋めるより、

自分の強みをどう使うかを選ぶ。

それが、人生が充実する人がやっている、たった1つの選択だ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）