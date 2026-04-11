神童が迎えた「人生の岐路」 元世界王者との“負けの許されない”再起戦に挑む那須川天心の胸中「正直、怖いところもある」
エストラーダ戦に向け、引き締まった肉体を披露する那須川(C)CoCoKARAnext
再起戦としてのハードルはかなりの高さ
「やってやるからさ、見ててくれよ」
決戦前日、無事に計量を終えたWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）は、自身のXに、そう投稿した。昨年11月の井上拓真（大橋）戦で格闘キャリア54戦目にして初黒星を喫した27歳にとって、人生で初めての再起戦となる。SNSで発信した「やってやる」の言葉には、覚悟が滲み出た。
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これまで歯に衣着せぬ発言でお茶の間を賑わせてきた。ゆえに敗北の反動は凄まじく、世間では逆風が吹きすさんだ。「いろいろなことを考えたり、精神面だったり、自分のことが信じられなくなったりとか、たくさんのことがあった」と言うほど那須川にとって井上戦のダメージは大きかった。
それでも那須川は折れない。仮にたった1度の敗北で折れてしまうのなら、井上戦後の会見で目にうっすらと涙を浮かべながら、「こんなことで辞めないっすよ。一切ないです。ダサいじゃないですか、負けてやめますみたいなの」と漏らした言葉が嘘になる。
敗北の味を知り、「ボクシングをより好きになった」。だからこそ、次に選んだ相手は、百戦錬磨の元世界王者だった。日本格闘技の聖地とも言える両国国技館で迎えるフアン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）は、キャリア49戦45勝（28KO）4敗の戦績を誇る猛者だ。
35歳となり、フライ級とスーパーフライ級の世界2階級制覇王者として名を馳せた最盛期のスピードとキレはない。とはいえ、経験に裏打ちされたテクニックと勝負強さは健在。「3階級制覇」のモチベーションを高く維持しているベテランの懐の深さは恐ろしくもある。
再起戦としてのハードルはかなりの高さがある。ましてや、“人生”で初めて敗れた選手に対しては、異例と言えるのかもしれない。しかし、裏を返せば、それは帝拳関係者をはじめとする周囲の期待の表れでもある。
当然、本人の覚悟はとうに決まっている。計量を終え、飄々とした表情を浮かべた那須川は、フェイスオフで対峙したエストラーダを「やっぱ強そうだなと思いますし、非常にいい顔をしている。やっぱり、ずっと戦っているだけはある」と警戒しつつ、「だけど、俺もやってやるよって気持ちはある」と沸々と湧き上がる闘志を抑えるように淡々と語った。
井上との決戦に敗れ、落胆の表情を浮かべた那須川(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
井上戦後に語っていた“敗因”とは？
前回の井上戦後に那須川は敗因を「本当に経験の差、ボクシングの深みの差でやられたなっていうのはあります」と正直に語っていた。序盤1、2ラウンドを支配しながらも、3回から攻めに転じられ、自慢のスピードとスキルも打ち消された内容は、“打倒・天心”の野望を掲げた相手に見事に飲み込まれた証左でもあった。
明らかな地力不足を痛感した那須川は、そこからの5か月で環境を大きく変えた。キックボクサーだった15歳からボクシング指導を受けていたGLOVESジムの葛西裕一会長とコンビを組み、接近戦での強打構築に着手。原点回帰を図る中で自身の弱点を徹底的に洗い出した。だからこそ、ボクシングの酸いも甘いも知るエストラーダほどのベテランにも「KOするつもりでいかないと勝てない」と豪語するだけの自信が身についている。
10日の計量後に「これで次の日からの生き方が決まる」と漏らした那須川は、試合前日の心境を正直に打ち明けている。
「人生の岐路だと思いますね。まぁ、ずっと岐路ではあるんですけど。ずっと崖っぷちでもあるし、（今は）強くなることだけを思いながら生きてますね。明日はしっかり覚悟が決まった那須川天心を改めて見てもらえたらうれしいです。分かってもらえる人に分かってもらえればいいんで」
ボクシングの深みを知り、かつてないほど追い込まれた。「正直、怖いところもあるし、ワクワクするところもある」とも語る“神童”は、運命のゴングをまんじりともせず迎えようとしている。
[取材・文/構成:羽澄凜太郎＝ココカラネクスト編集部]