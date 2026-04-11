熊本地震で被災後、約1年半にわたる長期避難を余儀なくされた熊本県南阿蘇村立野地区の住民有志らが9日、地震発生から10年の節目に「感謝の集い」を菊池市で開いた。避難所生活などで結びつきを強めた人たちは、それぞれが村内外で生活を再建した後も年に1度は旧交を温め合ってきたが、これを最後にするという。「寂しいね」「また会おう」。参加者は時の流れをかみしめた。

立野地区は地震後に断水が続き、全360世帯が被災者生活再建支援法に基づく「長期避難世帯」に認定された。住民の多くは隣接する大津町に避難。避難所の運営委員をしていた丸野健雄さん（82）が、同じ寺の檀家（だんか）らに声をかけ、数十人が2カ月に一度、公民館に集まるようになった。

地震翌年の2017年10月31日に長期避難は解除され、ようやく地域の復旧が本格化した。井川岑生さん（87）は、12年の豪雨で失った自宅を地区内で再建した経緯もあり、「立野で暮らす」と決めていた。解除されると子や孫ら6人で自宅に戻った。「離れられん場所なんよ」と思いを語る。

ただ、山間部の立野地区では土砂崩れなどを懸念し、村外に移転する人も少なくなかった。16年4月末に857人いた住民は、今年3月末で486人まで減った。

丸野さんも村外に出た1人。全壊した自宅の再建をあきらめて、熊本市内のマンションに転居した。大雨や台風の被害を心配する必要はなくなったが、「いつか立野に帰りたいという思いは今でも消えない」という。だからこそ、生まれ育った地区の住民らと集まる時間を大切にしてきた。

菊池市内のホテルで開いた「感謝の集い」に参加したのは約30人。食事をしながら、地震後の暮らしや地区への思いなどを語り合った。

丸野さんは「高齢化もあって集いは一区切り。地震でいろいろ失ったけど、こうして集まると、得たものも大きかったんだと思う」と話した。（森井徹）