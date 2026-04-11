気候変動や協調的な安全保障などの研究を行うオスロ国際平和研究所（PRIO）の名誉研究教授、スタイン・トネソン氏（72）が長崎市を訪問した。1日には日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の田中重光代表委員（85）から被爆体験やその後の生活の話を聞き、核を巡る世界情勢について意見を交わした。

トネソン氏は被団協が2024年にノーベル平和賞を受賞したことを祝福。田中代表委員は「唯一の戦争被爆国である日本が米国の核の傘に守られているのが現状。政府には核廃絶へのリーダーシップをとってほしいと願っているが、なかなか動いてくれないのが残念だ」と、受賞後も変化しない状況へのもどかしさを語り、「特に核保有国の主導者や国民に、核兵器の恐ろしさや戦争の愚かさをもっと伝えていきたい」と話した。

核を巡る懸念として、トネソン氏は核兵器使用の脅威や核の拡散に加え、人工知能（AI）の発達などの技術的な変化を指摘。「全ての核を管理する条約が存在していない」と、不十分な軍備管理体制にも危機感を募らせた。ただ、「今までよりも多くの人が（核廃絶などの）社会運動に参加している。危機がある時にはチャンスもある」と話すと、田中代表委員も深くうなずいた。

トネソン氏は今年1月に戸田記念国際平和研究所（東京）の所長に就任したことを機に来日し、長崎市には初めて訪問した。（高平路子）