素早い判断と行動が命を救いました。船が転覆、乗船していた夫婦2人を救出したのは漁師の兄弟でした。

【画像を見る】転覆した船／現場となった瀬戸内海／救出した浅野さん兄弟

そして、ある「日用品」を持っていたことが、夫婦2人の命が助かることに大きくつながりました。

【前編】「なんも考えんと急いでいった」現場では何があった？

【後編】命を救ったのは「あの日用品」だった

年の瀬 船が転覆し2人が海に...

転覆事故が起きたのは、去年12月30日のことでした。





岡山県笠岡市大島中の正頭漁港の沖合で、定置網の作業をしていた2人乗りの漁船が転覆したのです（【画像②】は正頭漁港周辺の地図）。

2人は転覆した船の外へ。。。時期は年の瀬。この日は正月準備で海に出ない漁業関係者が多く、海への「人の目」が普段よりも少ない状況でした。



さらには季節は厳しい冬場。水温も下がっていたため、転覆した船に乗っていた2人の体力が奪われ、低体温症になる危険もありました。

「救助に行ってくれ」漁協関係者からの電話に

そんな中、この日漁港にいたのが、浅野福馬さん・友広さん兄弟です【画像④】。浅野さん兄弟はこの日、この夫婦と時を同じくして定置網の作業をしていました。



その後、浅野さん兄弟は先に漁港に帰って、年末の作業として船を洗っていたのです。

すると漁協関係者から、兄・福馬さんに1本の電話が入りました。弟の友広さんはその状況を見ていました。



（弟・浅野友広さん）

「僕は船の後ろの方を水で洗って、気づいたら兄貴の携帯がなって『救助に行ってくれ』って」



（兄・浅野福馬さん）

「事務所から『船が転覆したけぇ迎えに行ってくれ』って」

そこには「転覆した船」と「船の底に乗る夫婦」が

浅野福馬さんが沖合を見てみると、そこには転覆した船と、夫婦2人の姿が見えました。



（兄・浅野福馬さん）

「だいたいこの真正面くらいかな【画像⑤】。船がひっくり返って、夫婦が船の腹のところに座って合図しとった」

「なんも考えずに迎えに」即座に転覆事故現場に向かった2人

浅野さん兄弟は即座に船に乗り、2人の救助に向かいました。



（兄・浅野福馬さん）

「びっくりしてから、何も考えずにそのまま迎えに行った。夫婦の命もあろうけぇ、それも考えながら向かって行った」



（弟・浅野友広さん）

「急いで2人で救助に向かったんです。冬だったんで『すぐに引き上げてあげんと』と救助に向かった。なんも考えんと急いでいった」

救出した女性は震えていた「命だけはあって良かった」

転覆した船【画像⑥】の底の上で助けを待っていた夫婦2人。その船に浅野さん兄弟の船が横付けし、両手を抱え上げるようにして、夫、妻の順番に助けたといいます。

（弟・浅野友広さん）

「着いた時には船がひっくり返っていて、その上に2人とも座っていたんで、すぐに横づけして船に2人とも乗っけてすぐ帰って。奥さんの方が震えていた。命だけはあってよかった、と思って」



（兄・浅野福馬さん）

「かなり寒かった、あの時は寒かった、僕らもカッパを着ていて寒かったからな」

転覆発生からわずか10分ほどで救出

浅野さん兄弟は、転覆事故発生からわずか10分ほどで夫婦2人を助け出しました。2人ともけがはなく、病院に搬送する必要もない状態で済んだといいます（【画像⑦】は転覆した船を引っ張っていく様子）。

今回の転覆事故の救出劇は、「様々な好運が重なった」と水島海上保安部の端山部長は話します。



一つは、転覆時にたまたま浅野さん兄弟が漁港にいたこと。もう一つは浅野さん兄弟による迅速、的確なな救助活動が行われたこと。もう一つは、転覆した船に乗っていた妻が、あるものを持っていた点でした。



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【前編】「なんも考えんと急いでいった」現場では何があった？