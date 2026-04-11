素早い判断と行動が命を救いました。船が転覆、乗船していた夫婦2人を救出したのは漁師の兄弟でした。

【画像を見る】転覆した船／救出した浅野さん兄弟／命を守った「日用品」とは？

そして、ある「日用品」を持っていたことが、夫婦2人の命が助かることに大きくつながりました。

【前編】「なんも考えんと急いでいった」現場では何があった？

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「ビニール袋」が救った命

漁協関係者のもとに、転覆した船に乗っていた夫婦から掛かってきた電話。その1本の電話が、浅野さん兄弟による救出劇につながりました。





（浅野 福馬さん）「携帯電話を奥さんが袋に入れとったけぇ、それで事務所に電話を掛けてきたんじゃ。（ひっくり返った船の上で）合図しとったけ、だからすぐ出たんじゃ」転覆した船に乗っていた夫婦。妻が、携帯電話機をビニール袋に入れていたのです。結果として、その携帯電話機は海水に浸かることなく、体力を奪われる前に漁協に連絡して救助を求めることができたのです。

海上保安部は、この「スマートフォンを守るための袋」が、海難事故の際に非常に有効だと話します。



（水島海上保安部 端山真輔部長）

「海難事故は、無音なんですよね。海を見ている人がいたことも好運でした。様々な良い条件が重なって、2人の救助につながりました」



「ちなみに、もし仮に海に出されたときに、スマートフォンがダメにならないようにこういう『袋』があるんです【画像⑨】」

「今回のケースのように、ビニール袋に入れていても大丈夫なんですが、ポケットから落としてしまうこともあるので、（このような袋【画像⑩】を使って）『首にぶら下げておいてほしい』と色々なところで話しています」

海難事故から命を守る「3つの心得」とは？

（水島海上保安部 端山真輔部長）

「（今回の転覆事故では）夫婦が救命胴衣を着ていたのも大きかったです。『救命胴衣』と『スマホ防水措置』をして『緊急通報をしてください』と、いつも啓発活動で言っていますが、今回の例がそのまま模範的なものだったなと思います」



「（浅野さん兄弟は）遭難の情報を聞きつけるや、すぐさま漁船も出して遭難された方々のもとに向かったことが、いちばんの功績だったと考えております」



それぞれの「正しい判断」で、大事に至らず2人の命を守ることができた今回の転覆事故の救出劇。

水島海上保安部は水難事故の防止に向け、

「ライフジャケット着用」

「携帯電話の防水対策」



さらには海難発生時など救助要請が必要な際には、

「いつ」

「どこで」

「なにがあった」

など簡潔に落ち着いて、緊急通報用電話番号「118番」に掛けて欲しいと呼びかけています。



【前編】「なんも考えんと急いでいった」現場では何があった？

【後編】命を救ったのは「あの日用品」だった