医師を目指す学生のトレーニングに欠かせない「模擬患者」。これまでボランティア人材が務めてきた役割を、生成AIのアバター（仮想キャラクター）が代行するシステムを、長崎大と情報システム企業「システック井上」（長崎市）が共同開発した。今月、販売を開始し、すでに県外の3大学が導入見込みという。

模擬患者は医学生が問診演習をする際の患者役。設定された病状になりきり、本物の患者のように受け答えをする。現在は地域ボランティアが担っているが、病状や会話を再現するスキルが求められるため、養成に時間がかかり、人材確保も難しい。

開発したシステムでは、スマホやタブレット上で生成AIアバターが模擬患者になる。場所を問わず、繰り返し演習ができることが特徴だ。学生は肺炎や十二指腸潰瘍など11の症候から選択。性別や年齢の異なるアバターが患者として画面に登場し、10〜20分程度、病状などについて会話をする。学生が適切に病状を把握できているか、患者とコミュニケーションが取れているかについて、AIが自動でフィードバック。自由度の高い会話でバリエーション豊かな模擬患者と演習ができる点で、全国的にも珍しい取り組みだという。

今後は症例のバリエーションを増やしたり、演習実績を蓄積して学生の成長過程を可視化したりするなど、システムのさらなる向上を試みる。いずれは実際の教育過程に組み込むことを見据える。

開発に関わった同大病院総合診療科の山梨啓友准教授は「従来の（人相手の）対面演習に加えて導入することで、医学教育の中で重要性が高まるコミュニケーション能力向上に役立つことが期待できる」と述べた。（高平路子）