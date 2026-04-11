九州電力玄海原発（佐賀県玄海町）1、2号機の廃止措置計画を巡り、県は10日、核燃料物質により汚染された設備の解体撤去を含む作業について、九電に事前了解を伝えた。3月には玄海町から事前了解を得ており、九電は準備が整い次第、作業に着手する方針。玄海原発で汚染設備の解体が行われるのは初となる。

今回の了解を受け、九電は廃止措置の第2段階として、低線量設備の解体や使用済み燃料の搬出などの作業を進める。昨年1月、県に事前了解願いを提出していた。九電によると、原子力規制委員会の認可は今年1月に受けているという。

玄海原発1号機は2017年、2号機は20年にそれぞれ廃止措置を開始。これまで第1段階として、汚染がない部分の解体や汚染された部分の状況調査などを進めてきた。

この日、県庁を訪れた九電の篠原雅道原子力発電本部長に、県県民環境部の諸岡泰輔部長が了解の文書を手渡した。諸岡部長は「作業従事者の被ばく管理や周辺への拡散防止など、今まで以上に安全対策に万全を期してほしい」と要請した。

県はまた、九電が昨年9月に事前了解願いを提出していた玄海原発3、4号機の変圧器の更新作業についても了解を伝えた。（松本紗菜子）