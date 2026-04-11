政府は安全保障の確保やテロ防止に関する情報収集、分析の強化に乗り出す。司令塔となる組織を創設する法案が衆院で審議されている。

こうした情報活動はインテリジェンスと呼ばれ、厳しい安保環境を背景に重要性が高まっている。一方で情報活動が国民のプライバシーに踏み込み、人権侵害を招くことが懸念される。

国会は法案を慎重に審議すべきだ。与党は数の力で成立を急いではならない。

インテリジェンスの強化は高市早苗首相の肝いりで、国家情報会議の創設法案を今国会で成立させ、7月にも始動させる構えだ。

国家情報会議は首相が議長を務め、官房長官や外相、財務相、防衛相ら9人の閣僚で構成する。実務は内閣情報調査室を格上げした国家情報局が担う。

現在の情報活動は警察庁や外務省、防衛省などが個別に行っている。縦割りの弊害をなくすため、国家情報局に各省庁の情報を集約し、分析する総合調整機能を持たせる。各省庁には情報や資料を提供する義務を課す。

調査対象は安保に関連する情報やスパイ活動のほか、選挙を乱す外国からの偽情報工作も含まれる。分析結果は重要政策につなげる。

情報収集の過程は国民に見えない。野党が法案審議で、プライバシーや表現の自由が侵害される恐れがあると主張するのはもっともだ。

首相は「国民の監視強化、プライバシーや表現の自由の侵害につながるとの懸念は当たらない」と述べた。通り一遍の答弁では不十分だ。言葉を裏付ける仕組みがないと、懸念はなくならない。

新たな情報機関は強い権限を持つだけに、厳格なチェックが欠かせない。インテリジェンス機関を監視する委員会を議会に置き、活動内容を点検する国もある。

与野党は、国会や第三者機関の関与について議論を深めてもらいたい。情報機関に対して民主的なチェックを働かせることが肝要である。

機微に触れる情報を扱うからといって、情報機関をブラックボックスにしてはならない。プライバシー侵害や恣意（しい）的な政治利用を防ぐ手だての検討を求めたい。

各省庁の安保関連情報を集約する機能は、国家安全保障会議と国家安全保障局にもあり、国家情報会議が「屋上屋を架すのでは」と批判も出ている。関係組織の役割は明確にする必要がある。

首相は国家情報会議の創設を皮切りに、スパイ防止法の制定、対外情報庁の設置を視野に入れる。これらを「国論を二分する政策」と位置付けているようだが、最初からその姿勢では賛否の溝を深めることになる。

インテリジェンスを強化する必要性を説明するだけでなく、国民の不安を受け止め、権利をどう守るかについても意を尽くすべきだ。