ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が10日、強打の日本ハム対策に「ソロ（本塁打）はOK」を打ち出した。現時点で2位日本ハムと1ゲーム差の首位ながら、11日から敵地エスコンフィールド北海道で2連戦。連敗なら順位が入れ替わる。

日本ハムで最も警戒すべきは、12試合でチーム本塁打が24本の圧倒的な破壊力。ソフトバンク（12本）の2倍で、福岡での開幕3連戦では実に8本をスタンドに打ち込まれた。ただ、結果はソフトバンクの3連勝。これには理由があった。

8本のうち、3月27日の開幕戦で許した清宮幸の2ラン以外は全てソロ。一発による大量失点がなかったこともあり、全て逆転勝ちした。小久保監督も「（投手が）大胆に攻めれば、ソロはいい。走者がたまってからいかに防ぐか」と話す。

ソフトバンク投手陣が許した本塁打は12試合で15本ながら、12本がソロで3本が2ラン。走者を出してから踏ん張っている証拠だ。11日は上沢、12日は松本晴が先発予定。松本晴は「ゴロになる球種を意識的に選択したい」と話した。 （大橋昂平）

初戦先発の上沢、「攻めの投球」誓う

上沢が「三度目の正直」で今季初勝利を目指す。11日の日本ハム戦に先発。今季は2試合に先発して防御率1・38と好投も勝敗はなく、開幕戦に続く古巣との対戦を前に「相手打線はすごく強力だと思うが、まずはチームが勝てるような投球を意識したい。自分らしく攻めの投球ができるように」と意気込んだ。エスコンフィールド北海道での登板は日本ハム時代の2023年以来となる。