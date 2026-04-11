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重量挙げで福岡から高校日本一を目指す姉妹がいる。光陵3年の鶴田利菜子は昨夏の全国総体（インターハイ）女子49キロ級で優勝し、今年3月の全国選抜大会は階級を上げて臨んだ同53キロ級で3位だった。妹で同校2年の利花子は今年の全国選抜大会の同48キロ級で5位入賞。課題と収穫を胸に、夏へ再スタートを切った。 （伊藤瀬里加）

福岡県久留米市出身の鶴田姉妹は、同県の「タレント発掘事業」を通じて重量挙げと出合った。姉の利菜子は同事業やその全国版の「J−STARプロジェクト」で適性を見いだされ、同市の北野中3年時に全国女子中学生選手権の女子55キロ級で優勝。昨夏の全国総体は同49キロ級を制した。

姉妹を中学時代から指導する光陵の吹原英明監督は、利菜子の武器のばねについて「瞬発力が圧倒的」と語る。今春の全国選抜大会は同53キロ級で3位。途中で背中を痛めながらも、トータル157キロ（スナッチ71キロ、ジャーク86キロ）の自己タイ記録を出した。

ただ、昨年まで同49キロ級で競り合ってきたライバルたちも階級を上げた中で優勝を逃し、今夏は再び頂点に照準を合わせる。「記録を伸ばし、インターハイはスナッチ80キロ、ジャーク100キロを出したい」と前を向く。

妹の利花子も同事業を受講し、姉を追って中学から競技を始め、3年時に全国女子中学生選手権の同49キロ級で優勝。ともに汗を流す姉を「全国総体の優勝者と一緒に練習ができる。見るだけで勉強になるしアドバイスももらう。支え合ってできている」と尊敬する。

今春の全国選抜大会は同48キロ級でトータル128キロ（スナッチ55キロ、ジャーク73キロ）で自己記録を4キロ更新して5位入賞した。「昨年のインターハイより成功率も上がり、成長できている」と手応えをつかんだ。

2人はそれぞれのスタイルで記録向上への努力を重ねる。「大学でも競技を続けてインカレで優勝し、世界ジュニアに出場したい」と話す利菜子は昨年からメンタルトレーニングを実施。大会前後などに大学の心理の先生と対話し、不安を取り除いている。利花子は全体練習後に筋力トレーニングに励んできた。

今夏のインターハイに向けて、利菜子は「優勝が目標」と言い切る。利花子も「昨年は自分が表彰台に立てなかった。今年は姉妹で優勝できたら」と誓う。そろってインターハイに挑むのは今夏が最後。バーベルを握る手に力がこもった。