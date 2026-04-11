ドル円、１５９円台前半での推移 明日の和平協議待ち 米ＣＰＩは二次的影響までは確認されず＝ＮＹ為替概況 ドル円、１５９円台前半での推移 明日の和平協議待ち 米ＣＰＩは二次的影響までは確認されず＝ＮＹ為替概況

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ドル円、１５９円台前半での推移 明日の和平協議待ち 米ＣＰＩは二次的影響までは確認されず＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５９円台前半での推移が続いた。この日発表の３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合指数が前月比０．９％上昇とイラン情勢によるエネルギー価格上昇を反映し高い伸び示した。一方、コア指数は前月比０．２％上昇とインフレの落ち着きを示していた。いまのところＦＲＢが警戒している二次的影響は確認されていないことが示されていた。



引き続きイラン情勢に市場の関心が集中する中、米国とイランの明日のパキスタンのイスラマバードでの和平協議を控え、その内容を確認したい雰囲気が強い。脆弱な停戦が維持されるか市場は注目している。米国とイランが２週間の停戦に合意したにもかかわらず、ホルムズ海峡の通航が依然として実質的に停滞。イランは、レバノンにおけるイスラエルの継続的な攻撃を理由に、通過船舶数を制限している。



トランプ大統領は、パキスタンでの和平協議が失敗した場合に備え、イランへの攻撃を再開する準備を進めていると述べていたことも伝わっていた。



ユーロドルは買い戻しが加速し、１．１７ドル台半ばまで一時上昇。一方、ユーロ円は１８６円台後半まで上げ幅を伸ばし、ユーロ発足以来の高値を更新した。



ロンドン時間にウクライナ情勢のニュースが流れたこともユーロをサポート。ウクライナの対ロシア交渉責任者が、ロシアとの潜在的な和平合意に向けて進展が見られるとの認識を示したと伝わった。解決にそれほど時間を要しない可能性があるという。



ただ、ロシアに近い関係者によると、交渉はほとんど進展しておらず、主にウクライナに対する安全の保証を巡って膠着しているとも同時に伝えていた。



ポンドドルは１．３４ドル台後半まで上げ幅を拡大。本日の上げでローソク足が２００日線の上に出ており、１月下旬以降から４月初めまで続いた下降相場を終了し、本格的なリバウンド相場に入る予兆も出ている。一方、ポンド円も上昇が続いており、２１４円台を回復する展開。目先は今年の最高値２１５円を試しに行くか注目される。



アナリストは、ポンドは当面世界的なリスクセンチメントやエネルギー価格の動向に左右されると指摘。また、イラン紛争の再激化や、ＦＲＢの利上げ観測が再浮上する場合、ポンドは下押し圧力を受けやすいと分析している。



一方、米国とイランの停戦が持続的なものとなれば、ポンドドルでさらに上値を試す可能性があるという。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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