Ｊ２ジュビロ磐田は１０日、次節（１２日）のアウェー・長野戦に向けて、静岡・磐田市内で練習。Ｊ３相模原から完全移籍で加入したＤＦ加藤大育（だいすけ、２７）が、新天地での早期デビューへ意欲を見せた。

大雨の中でのトレーニングを終えた加藤は取材に対応。１８０センチ、７９キロの体格を誇り、「身体能力を生かしたダイナミックなプレーが強み。対人の強さや空中戦に自信があります」と話した。

出身は神奈川で、日本大学高から神奈川大に進み、当時関東１部リーグだったブリオベッカ浦安（現ＪＦＬ）でプレーし、２３年に相模原入り。３年間でＪ３リーグ９９試合に出場し、今季の百年構想リーグもここまで全９試合に先発してきた。３バックの右だけでなく、中央も左もできる万能型だ。そして「自分がどこまで通用するかチャレンジしたい」と移籍を決めた。

昨年６月の天皇杯では磐田を２―１で破っている。このときのヤマハスタジアムは「サッカー専用で、サポーターの応援も臨場感や迫力があった」と印象に残っているという。「あの声援を受けて力を発揮したい。楽しみです」と力をこめた。

９日から参加した練習でも、率先して大声を出すなど存在感を発揮しており、志垣良監督（４５）も「面白い選手。ギラギラ感がある」と評価。長野戦からベンチ入りする可能性もありそうだ。