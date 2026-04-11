巨人３−２ヤクルト（セ・リーグ＝１０日）――巨人が競り勝った。

二回に増田陸の二塁打で先制。七回にはキャベッジのソロで突き放し、継投で逃げ切った。ヤクルトは好機で１本が出ず、今季初の連敗。

六回途中８安打・１失点、２勝目手にする

開幕戦でのプロ初登板、初勝利に続く東京ドームのお立ち台で、巨人の竹丸和幸（鷺宮製作所）は反省した。「かなり打たれて、バックに助けてもらって、何とか試合を作れた」。六回途中８安打を浴びたものの最少失点でしのぎ、手にした２勝目は、初黒星を喫した前回登板の教訓を生かした内容だった。

「ストライク勝負」と、肝に銘じて打者に向かった。一回、サンタナに初安打を許すも、古賀を１４７キロで遊ゴロ併殺に。以降も直球を軸にどんどん攻め、ファウルでカウントを稼ぎながらアウトを重ねた。

四回、その速球を３連打されて一死満塁とされたが、ひるまない。「打たれる分には仕方ない。割り切って勝負にいった」。ゾーンを攻める姿勢を崩さず、その結果、増田の犠飛による１点だけでピンチを脱した。

苦い記憶を払拭（ふっしょく）した。前回のＤｅＮＡ戦は慎重さのあまり、「変化球から入ってボール、ボールという感じだった」。５回５四死球と安定感を欠いて敗れたこと以上に、自分の球を信じて投げることができなかった悔しさが募った。臆せずに攻めると誓ったこの日は、１四球。果敢に腕を振り、打たれた安打も全て単打にとどまった。

ただ、イニングの途中で降板したのは新たな反省点だろう。「波のない、安定した投手が一番の理想」と語るドラフト１位ルーキーの目指す投手像はもっと上にある。「次回は任されたイニングを投げ切れるようにしたい」。黒星の次戦で見せた修正力も武器に、一つ一つ課題を乗り越えていく。（佐野司）

巨人・阿部監督「よく粘った。打たれるのは、次に反省できる。（竹丸は）要所でしっかり抑えていたので勝ちにつながったと思う」