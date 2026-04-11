「十戒」1巻が本日発売！ “犯人を見つけてはならない”特殊状況のミステリー「方舟」作者の推理小説をコミカライズ
【「十戒」1巻】 4月11日 発売 価格：770円
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亡くなった伯父の所有する島のリゾート化視察のため
〝この島にいる間、決して犯人を見つけてはならない〟
(C)夕木春央／講談社
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スクウェア・エニックスは、マンガ「十戒」の1巻を4月11日に発売する。価格は770円。
本作は「方舟」や「サロメの断頭台」などで知られる小説家・夕木春央氏によるミステリー小説のコミカライズ版。原作は2023年の「週刊文春ミステリーベスト10」第6位や「MRC大賞」第2位に輝いている。
亡くなった伯父の所有する島へと訪れた、浪人生・里英とその父や関係者たち。翌朝、崖下で死体が見つかるが、「この島にいる間、決して犯人を見つけてはならない」という戒律を課された彼らは誰も動こうとしない。禁を破れば全員が死ぬという特殊な状況下で、物語が展開していく。【「十戒」1巻あらすじ】
殺人犯を見つけてはならない。
亡くなった伯父の所有する島のリゾート化視察のため
浪人生の里英とその父や関係者九人が島に渡る。
翌朝崖下で死体が見つかり
この島の誰かが犯人なのは明白だが
残された八人は誰も動こうとしない。
通報することも島を出ることも許されない。
禁を破れば全員が死ぬ。
〝この島にいる間、決して犯人を見つけてはならない〟
それが彼らに課された「戒律」だった。
(C)夕木春央／講談社
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