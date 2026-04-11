【「十戒」1巻】 4月11日 発売 価格：770円

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スクウェア・エニックスは、マンガ「十戒」の1巻を4月11日に発売する。価格は770円。

本作は「方舟」や「サロメの断頭台」などで知られる小説家・夕木春央氏によるミステリー小説のコミカライズ版。原作は2023年の「週刊文春ミステリーベスト10」第6位や「MRC大賞」第2位に輝いている。

亡くなった伯父の所有する島へと訪れた、浪人生・里英とその父や関係者たち。翌朝、崖下で死体が見つかるが、「この島にいる間、決して犯人を見つけてはならない」という戒律を課された彼らは誰も動こうとしない。禁を破れば全員が死ぬという特殊な状況下で、物語が展開していく。

【「十戒」1巻あらすじ】

殺人犯を見つけてはならない。

亡くなった伯父の所有する島のリゾート化視察のため

浪人生の里英とその父や関係者九人が島に渡る。

翌朝崖下で死体が見つかり

この島の誰かが犯人なのは明白だが

残された八人は誰も動こうとしない。

通報することも島を出ることも許されない。

禁を破れば全員が死ぬ。

〝この島にいる間、決して犯人を見つけてはならない〟

それが彼らに課された「戒律」だった。

(C)夕木春央／講談社

(C)Seijin Yuki/SQUARE ENIX

(C)Kousei Moriga/SQUARE ENIX

