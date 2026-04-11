ブンデスリーガ 25/26の第29節 アウクスブルクとホッフェンハイムの試合が、4月11日03:30にWWKアレーナにて行われた。

アウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、アントン・カデ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはフィスニク・アスラニ（FW）、ティム・レンペール（FW）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。アウクスブルクのロビン・フェラウアー（DF）のアシストからアレクシ・クロードモーリス（FW）がゴールを決めてアウクスブルクが先制。

さらに14分アウクスブルクが追加点。ジェフリー・ハウウェレーウ（DF）のアシストからミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、35分、ホッフェンハイムのブラディミール・ツォウファル（DF）のアシストからロビン・フラナーチ（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

さらに42分ホッフェンハイムが同点に追いつく。フィスニク・アスラニ（FW）のアシストからバズーマナ・トゥーレ（MF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、アウクスブルクは16分にディミトリス・ジャンヌリス（DF）、25分にセドリック・ツェジガー（DF）、59分にアーサー・シャベス（DF）、60分にジェフリー・ハウウェレーウ（DF）、65分にマリウス・ボルフ（MF）に、またホッフェンハイムは54分にグリシャ・プロメル（MF）、63分にアルビアン・ハジダリ（DF）、66分にフィスニク・アスラニ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-11 05:40:22 更新