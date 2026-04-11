プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第2節 シャルルロワとアントワープの試合が、4月11日03:45にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。

シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、パトリック・プフラッケ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、マルワン・アルサハフィ（MF）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。シャルルロワのマルドチェ・ヌジータ（DF）のアシストからアントワーヌ・ベルニエ（FW）がゴールを決めてシャルルロワが先制。

ここで前半が終了。1-0とシャルルロワがリードしてハーフタイムを迎えた。

63分、アントワープが選手交代を行う。ゼノ・バンデンボッシュ（MF）からダーム・フロン（DF）に交代した。

その直後の63分シャルルロワが追加点。アントワーヌ・ベルニエ（FW）のアシストからパトリック・プフラッケ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

68分、シャルルロワが選手交代を行う。アミーヌ・ブカミール（MF）からヤシヌ・ハリフィ（MF）に交代した。

71分、アントワープは同時に3人を交代。ティボ・ソマーズ（FW）、ファロウク・アデカミ（MF）、マウリシオ・ベニテス（MF）に代わりザンダー・ディエルクス（MF）、ユセフ・アンダウイ（MF）、ブバカル・クヤテ（DF）がピッチに入る。

72分、シャルルロワは同時に2人を交代。オーレリアン・シャイドラー（FW）、パトリック・プフラッケ（MF）に代わりアントワン・コラッシン（MF）、ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）がピッチに入る。

83分、アントワープが選手交代を行う。マルワン・アルサハフィ（MF）からGodelaine Jeff（FW）に交代した。

83分、シャルルロワは同時に2人を交代。アントワーヌ・ベルニエ（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）に代わりメフディ・ブカミル（DF）、レビン・ブルム（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+4分、アントワープのビンセント・ヤンセン（FW）がPKを決めて2-1と1点差に迫る。

以降は試合は動かず、シャルルロワが2-1で勝利した。

なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

2026-04-11 05:50:47 更新