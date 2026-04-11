トレーニングを続けているのに、思うように体重が落ちないという経験はないだろうか。実は、運動の効果は「食事をいつ摂るか」に大きく左右される。まったく同じものを食べても、脂肪になるか筋肉に使われるかはタイミング次第。健康効果を最大化する、食事と運動の正しい関係を運動生理学者である筆者が解説する。※本稿は、青井 渉『筋肉はすごい 健康長寿を支えるマイオカイン』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。

筋肉から分泌される

健康ホルモン「マイオカイン」

マイオカイン（編集部注／近年発見された、筋肉が分泌するホルモン。50種余りのマイオカインが、健康によい影響を与える）は、2003年にデンマークの運動免疫学者Bente Pedersen博士らによって名づけられました。それまでも、運動をするとInterleukin-6が血液中に増加することが知られていましたが、これを分泌する臓器が骨格筋と特定されたのです。

今でこそ多くのマイオカインの存在が知られていますが、Interleukin-6は最初に同定されたマイオカインということもあり、多くの研究が進んでいます。その働きは多岐にわたり、例えば肝臓に作用すると、貯蔵されているグリコーゲンをブドウ糖に分解して血糖値を高めます。また脂肪組織に作用すると、貯蔵脂肪を分解し、血液中に放出します。それら血液中の糖や脂肪の多くは、筋肉でエネルギー源として利用されます。

Interleukin-6の分泌は、運動時間が長くなり、筋肉内のエネルギー源であるグリコーゲンが枯渇するほど増加します。つまり、筋肉は自らのエネルギーを得るため、Interleukin-6を分泌して肝臓や脂肪組織に情報を送っているといえるでしょう。まさに、ホルモンとしての働きです。

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